Les toilettes publiques gratuites toujours trop peu nombreuses à Bruxelles : “la Ville doit accélérer”

Seulement voilà, plusieurs freins sont de mise. Une toilette publique coûte plus de 100.000 euros à l’installation, et nécessite un permis d’urbanisme et donc une enquête publique. “Ça coûte cher, certes, répond l’échevine à la Propreté Zoubida Jellab (Ecolo), mais c’est un service que l’on veut rendre au citoyen. D’abord, il nous fallait des toilettes autonettoyantes, parce que personne n’utilise des toilettes sales. Et puis, on voulait un revêtement en acier inoxydable. Il faut aussi que ces toilettes s’inscrivent urbanistiquement dans des quartiers patrimoniaux.”

Le “réseau toilettes accueillantes”, un bon plan B

Bien consciente qu’il était nécessaire de densifier les toilettes gratuites et propres, la Ville a alors lancé son réseau de “toilettes accueillantes”, dans des points Horeca que la Ville subsidie à hauteur de 1.000 euros par an. “Ça nous permet d’avoir soixante toilettes pour 60 000 euros”, calcule Zoubida Jellab. La Stib aurait pu prendre part au projet, mais aurait finalement décliné la proposition.

”C’est positif qu’il existe, reconnaît Bianca Debaets. Il faudrait toutefois veiller à l’étendre à un maximum d’endroits, pas que dans l’hypercentre”, et encourage la Ville a en faire sa promotion. L’application Peesy, subsidiée par la Région, est en cela un bon outil : “et on a justement installé des totems dans les quartiers pour faire plus facilement la publicité de ce qui existe”.

Enfin, l’ancienne secrétaire d’État appelle également à augmenter la répression sur les pipis clandestins. Une pratique aussi difficile à mettre en place qu’inefficace, répond l’échevine, qui voit ici un travail de longue haleine, et entend faire changer les mœurs par plus de pédagogie.