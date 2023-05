Périphérie bruxelloise : 1,5 million d’euros pour rénover le pont vétuste du parc de Tervueren

©JC Guillaume

La structure portante sera notamment remplacée, ainsi que le revêtement. “L’objectif est de préserver son aspect original d’une part, et d’améliorer la stabilité et la sécurité d’autre part”, indique l’organisme fédéral. Le pont, classé, a été construit en 1896, et se situe juste en face du musée royal d’Afrique Centrale.

Depuis plusieurs années, l’infrastructure n’est plus accessible au trafic motorisé. Pendant la durée des travaux, plus aucune circulation n’est autorisée. “Une déviation sera prévue pour les cyclistes et les piétons.” Une fois le pont restauré, seuls les cyclistes, motocyclistes et piétons seront autorisés.

Dans un futur proche, deux autres éléments du parc seront rénovés : la Porte de Louvain (d’ici 2024) ainsi que la sculpture d’éléphant. Le parking de dissuasion, situé à côté de l’arrêt de tram et déjà fonctionnel, sera inauguré à la fin du mois.