Procès des attentats à Bruxelles : "On pensait qu'il était mort", a témoigné le frère de l'accusé Sofien Ayari

L'homme, âgé de 35 ans, a dépeint son jeune frère comme quelqu'un de "joyeux, généreux, toujours gentil, sociable" et avec qui il était très lié. Ce n'est que l'année dernière qu'il a revu Sofien en prison, après sept ans sans se côtoyer. "Mon frère, c'est toute ma vie, je voulais le prendre dans mes bras", a-t-il répondu à une question de la présidente lui demandant comment s'étaient passées les retrouvailles. Il a également déclaré que son frère n'avait pas changé. "Il est toujours aussi beau", a-t-il plaisanté, soulignant qu'il aimait toujours autant rigoler, "comme avant".

Il a signalé que son frangin ne lui avait jamais confié son intention de se rendre sur le front. Lorsqu'il a appris qu'il avait quitté la Tunisie et qu'il se trouvait en Syrie, il a été "choqué". La présidente de la cour lui a alors demandé s'il avait pensé le rejoindre. "Non. Et on n'en a jamais parlé à la maison, ni avec des amis. Peut-être qu'il voulait nous protéger et que c'est pour cela qu'il n'a rien dit", a-t-il avancé.

Le trentenaire n'a pas pu donner d'explication au départ de Sofien vers une zone de guerre. "Il voulait peut-être aider les gens; des femmes, des enfants étaient bombardés", a-t-il suggéré.

Il a également indiqué qu'ils s'étaient parlés au téléphone plusieurs fois lorsqu'il était en Syrie, mais qu'il ne s'agissait jamais de conversations approfondies et qu'elles duraient deux, trois minutes tout au plus. Lorsque Sofien Ayari a séjourné en Belgique, au moment des attentats de Paris et de Bruxelles, sa famille n'a pas eu de ses nouvelles. "On pensait qu'il était mort", a-t-il révélé.

L'avocat de l'accusé, Me Isa Gultaslar, lui a demandé de revenir sur la situation en Tunisie au moment du départ de Sofien Ayari vers la Syrie en 2014, avec en toile de fond la révolution tunisienne qui a renversé le régime autoritaire de l'ex-président Zine el-Abidine Ben Ali début 2011. "Sous le régime de Ben Ali, on ne pouvait pas s'exprimer librement, on ne pouvait pas critiquer, on ne pouvait pas choisir pour qui voter", s'est-il souvenu. "Les jeunes du quartier populaire où on vivait sont descendus dans la rue parce qu'ils voulaient du changement", a-t-il retracé.

Me Gultaslar l'a alors rassuré en lui disant qu'il pouvait ici s'exprimer librement sans craindre d'être poursuivi par le régime de Ben Ali ou par le parquet fédéral, ce qui a fait sortir la procureure fédérale Paule Somers de ses gonds. La magistrate a fustigé que l'avocat ait cité le parquet fédéral au même titre que le régime. "Qu'est-ce que vous pouvez être susceptible!", lui a rétorqué le conseil.

Fait interpellant, le témoin a affirmé avoir été auditionné jusqu'à "30 à 40 fois" en Tunisie. Pas plus tard que l'été dernier, alors qu'il rendait visite à sa famille, la police serait venue lui poser toutes sortes de questions. La présidente de la cour, Laurence Massart, s'en est étonnée, les autorités tunisiennes n'ayant fourni à la Belgique aucun de ces interrogatoires, seulement un bref rapport.