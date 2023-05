Uccle engage 3 millions d’euros pour enfin rénover le parc Raspail

Après une première demande de permis qui n’a finalement pas abouti il y a quelques années, Uccle retente le coup : “il y avait une demande des riverains pour créer un espace couvert où s’abriter en cas de pluie et se protéger du soleil. À l’époque, nous n’avions pas trouvé de solution dans les temps pour respecter l’avis de la direction des monuments et site qui bloquait notamment sur ce point – le parc étant classé -, explique l’échevin en charge de l’Environnement Maëlle de Brouwer (Ecolo). Nous ne voulions pas nous asseoir sur les demandes de riverains. On aurait pu lancer les rénovations sans cet espace mais, quand on rénove pour du long terme, il faut que les aménagements correspondent aux demandes.”

La commune se prépare donc à engager 3 millions d’euros le chantier de la nouvelle mouture. Au programme, on notera la réfection du mur d’enceinte (avec conservation des briques en bon état), l’aménagement des chemins, la plantation d’une quarantaine d’arbres (et l’abattage de 5 autres pour cause de maladie), la création d’une prairie pour ramener de la luminosité et d’une pergola recouverte de plantes grimpantes. Le belvédère et le point d’eau seront aussi refaits à l’identique.

Au niveau de l’accessibilité du parc, la commune doit refaire l’escalier et ne peut pas installer un cheminement PMR qui le traverse l’espace. Deux boucles seront donc créées pour les personnes à mobilité réduite, une en haut du parc et une en bas.

Pour les délais, Uccle ne s’avance encore pas : “on peut être confronté à des fouilles par exemple que l’on ne pourra pas refuser. Lorsque l’entrepreneur sera choisi, on lui demandera un calendrier.” Le conseil communal doit valider ce jeudi le cadre de l’appel de marché.