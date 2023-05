Un suspect placé sous mandat d'arrêt pour au moins trois "home invasion" à Schaerbeek et à Woluwe-Saint-Pierre

L'interpellation a eu lieu lors de la mise à exécution de deux mandats de perquisition (Saint-Gilles et Schaerbeek). Lors de ces perquisitions ont été retrouvées une arme à feu, une partie des objets volés lors des faits de vol avec violence et une importante somme d'argent. Courant avril 2023, une dame âgée de 80 ans et habitant la commune de Woluwe-Saint-Pierre a été attaquée et séquestrée à son domicile par un individu. Ce dernier a exigé plusieurs objets de valeur, dont il s'est emparé avant de prendre la fuite. À la suite de leur enquête, les forces de l'ordre et le parquet ont été en mesure de mettre ces faits en corrélation avec au moins deux autres vols avec violence commis sur le territoire de la commune de Schaerbeek.