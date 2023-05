3,45 millions d'euros de dépenses informatiques à l’athénée de Ganshoren : un directeur adjoint de WBE écarté

Les deux personnes sanctionnées sont l'ancien directeur de l’athénée (entre 2005 et 2014) et son successeur (faisant fonction) entre 2014 et 2021. Tous deux ont été recasés chez WBE. Le premier en tant que directeur général adjoint ad interim à la direction du personnel. Suite à l’audit mené au sein de l’athénée ganshorenois, l’institution l’a écarté au mois de juin de l’année dernière. “L’un des deux a également été privé de ses fonctions de directeur général adjoint ad interim. Le fait qu’il soit frappé par une sanction disciplinaire l’empêche, comme le prévoient les statuts, de postuler a minima pendant deux ans à une fonction de directeur général adjoint ou de directeur général”, a encore précisé Frédéric Daerden mardi.

“Il n’a plus le titre et n’occupe plus la fonction”, confirme également WBE. Qui rappelle que cette personne a été sanctionnée pour “non-respect des règles de marché public”. “Nous avons lancé un processus d’appel à candidatures. Un nouveau directeur adjoint (ou directrice adjointe) entrera en fonction au début du mois de juin.” WBE ne détaille pas la nouvelle fonction de l’ancien directeur de l’athénée royal de Ganshoren ici écarté. Son successeur à l'athénée est quant à lui maintenu à son poste chez WBE. Il travaillait sous la responsabilité directe du directeur adjoint désormais écarté.

”Je trouve que WBE n’a pas pris des sanctions proportionnelles à la gravité des faits”

Que leur reproche-t-on exactement ? Pour l’instant rien sur un plan pénal puisqu’une enquête est en cours et qu’ils sont bien évidemment présumés innocents. Ce qui n’a pas empêché WBE de les sanctionner a priori, sans pour autant se porter partie civile. WEB explique attendre que l’enquête de la justice apporte de nouveaux éléments avant d’éventuellement se porter partie civile. En d’autres termes, y a-t-il eu volonté délibérée de ne pas respecter la loi sur les marchés publics ou s’agit-il de “simple” incompétence.

Pour le député Ecolo Kalvin Soiresse, l’attitude de WBE dans ce dossier pose questions. “D’abord, la sanction semble très faible. Je trouve que WBE n’a pas pris des sanctions proportionnelles à la gravité des faits. Frédéric Daerden se retranche derrière la justice. S’ils sont inculpés, ils doivent quitter leurs fonctions. Il faut faire un exemple. Ces gens ont de l’expérience, des responsabilités. Aujourd’hui au sein de WBE, ils donnent des directives à des directions d’écoles et WBE sous-entend dans son rapport qu’ils ne connaîtraient pas la loi… C’est difficile à entendre. Ensuite, cette situation problématique au sein de l’athénée de Ganshoren a duré des années. Depuis 2007 exactement. Pourquoi l’audit de WBE ne remonte pas jusqu’à cette date ? C’est incompréhensible.”

De fait, c’est l’ancien préfet qui a signé le premier contrat informatique avec le prestataire, en 2007. Les autres ont maintenu leur confiance au même prestataire sans mise en concurrence après le départ du préfet, en 2014. D’où l’incompréhension du député Ecolo. “Comment WBE peut sanctionner cette personne sur base d’un audit ne le mettant pas directement en cause puisqu’il ne travaillait plus à l’athénée pendant la période auditée, 2018-2021”, questionne Kalvin Soiresse. Qui ne comprend toujours pas pourquoi WBE ne se porte partie civile.

Le prestataire a déjà coupé l’informatique de l’athénée

Le prestataire incriminé, par contre, a portes ouvertes à l’athénée ganshorenois. Et ce malgré les conclusions de l’audit, intimant de couper tout lien avec lui. Il a même coupé le service informatique de l’établissement. Frédéric Daerden l’a assuré en commission hier : “les services du prestataire sont indispensables au fonctionnement de l’école. Il a mentionné à plusieurs reprises qu’il couperait l’informatique s’il n’était pas payé. Ce qu’il a fait en février dernier, pendant plusieurs heures.” Pour Kalvin Soiresse, il est incompréhensible que WBE n’ait pas trouvé un nouveau prestataire pour la rentrée 2022-2033.

Du côté du PTB, on s’offusque également de la présence des personnes incriminées au sein de l’administration de WBE. “Il nous semble justifié que WBE se porte partie civile”, commente la députée Alice Bernard. “Il y a eu des chipotages dans la caisse, des manipulations comptables, on a triché avec l’argent public. Ces pratiques sont en cours depuis 2007 alors que l’on n’a pas vu la couleur du matériel informatique facturé.” Le PTB estime que le Frédéric Daerden a “la responsabilité de faire la lumière sur cette histoire. Si fraude il y a, des sanctions proportionnelles doivent être prises et tout doit être fait pour récupérer cet argent.”