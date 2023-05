36 ans après, Régis Kalut court les 20 kilomètres de Bruxelles : "arrêter l’alcool et les mauvaises habitudes alimentaires, ce n’est pas si dur"

Alors, le 31 décembre 2022, ce porte-parole de la police fédérale résidant dans le Brabant wallon mangeait son dernier plat riche et s’autorisait un dernier petit excès d’alcool. Depuis, il court un jour sur deux aux côtés de sa femme et envoie ses données à un coach qui suit toute la famille de près.

©JC Guillaume

©JC Guillaume

“Ce n’est pas quelque chose qui est fait à l’arrache. Il y a eu une vraie prise de conscience à l’approche de mes 50 ans. Mais en modifiant ses habitudes alimentaires, on peut le faire. Et puis, socialement, c’est très bon aussi.”

Depuis le premier janvier donc, exit les restos sur le temps de midi entre collègues, exit l’alcool en semaine et, avec ça, un mental d’acier. “Quand on dit qu’on s’y tient, on s’y tient. Parfois, on va courir entre minuit et 2h du matin, ça nous fait marrer.”

Une envie d’abord, un objectif ensuite

Le parcours n’a, cependant, pas été de tout repos. “D’abord, c’était difficile et décourageant, on se dit que tout va être difficile. Mais en fait, arrêter l’alcool et les mauvaises habitudes alimentaires, ce n’est pas si dur. Ce sont juste des gestes habituels.”

©JC Guillaume

©JC Guillaume

Et les efforts ont payé. Depuis janvier, le futur quinquagénaire a perdu douze kilos ! “L’élément déclencheur de tout ça, c’est que je ronflais. Et bien, après les quatre premiers kilos perdus, c’était fini.”

Petit à petit, germe alors l’idée de participer aux 20 kilomètres de Bruxelles, en famille. “Même si mon fils, lui, court les 20 kilomètres en 1h20. Il sera impossible à suivre”, Régis courra aux côtés de sa femme et sans objectif précis si ce n’est celui, déjà très honorable, d’arriver au bout du parcours.

Ce samedi, lors du passage sous l’arche, Régis Kalut portera sur son dos le dossard numéro 250 mais surtout un sacré message de courage et une invitation à l’imiter qu’il souhaite partager à un paquet d’hommes de son âge (ou plus, ou moins) qui doivent sûrement se poser les mêmes questions.