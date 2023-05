Bruxelles et Louvain-la-Neuve : la Haute école Ephec divisée en quatre secteurs à la rentrée de septembre 2023

Né d'une volonté commune entre les deux écoles de l'enseignement libre il y a environ trois ans, le transfert "s'inscrit dans le contexte d'un monde en pleine mutation, avec des enjeux écologiques, technologiques et sociétaux qui questionnent l'avenir", avance le communiqué.

Le changement ne devrait toutefois pas se faire ressentir dès le mois de septembre, assure la directrice-présidente de l'Ephec, Emmanuelle Havrenne. "L'idée pour 2023 n'est pas de bousculer les étudiants ou le personnel. Ce que nous voulons mettre en œuvre, c'est le service d'accompagnement des étudiants", précise-t-elle. Les implantations, tout comme le programme de ces départements ne changeront pas en 2023 et pour l'instant, rien n'est sur la table concernant un déménagement des différentes implantations, assure la directrice-présidente.

Les formations de pédagogie, de soins infirmiers ainsi que de management de tourisme et assistanat de direction de la HEG seront dorénavant réparties dans chaque nouveau secteur de l'Ephec. Ces nouvelles formations s'ajouteront aux cours habituels de l'Ephec, axés sur le commerce, l'administration, la gestion ou l'informatique. "La diversification des formations permet de travailler les complémentarités et l'interdisciplinarité", justifie Emmanuelle Havrenne.

La haute école se déploiera sur six implantations à la rentrée 2023-2024, cinq à Bruxelles et une à Louvain-la-Neuve. Les départements de la HEG de la rue Royale, à Schaerbeek et de l'avenue d'Auderghem, à Etterbeek viennent s'ajouter aux implantations actuelles de l'Ephec à Woluwé Saint-Lambert, Auderghem, Schaerbeek et Louvain-la-Neuve.