La Région bruxelloise fait un pas de plus vers l'instauration du système de consigne

Les arguments centraux qui justifient l'introduction d'un système de consigne pour les canettes et bouteilles en plastique sont la lutte contre l'apparition de déchets sauvages dans les espaces publics et l'objectif d'augmenter le taux de recyclage pour ces flux. La réflexion sur l'introduction d'un système de consigne à Bruxelles est motivée par la déclaration du gouvernement bruxellois, par la réduction des déchets sauvages, mais aussi par l'atteinte d'objectifs de collecte européens et belges ambitieux, a justifié le cabinet du ministre.

L'accord de coopération interrégionale de 2008 modifié en 2020 comprenait un engagement du secteur à collecter et recycler 90% des emballages de boissons d'ici 2022. La directive européenne dite SUP précise qu'au moins 77% de toutes les bouteilles à boisson en plastique jusqu'à 3 litres doivent être collectées d'ici 2025 - 90% d'ici 2029-. Le gouvernement de la Région wallonne a quant à lui lancé une étude sur les différents scénarios et systèmes de consigne, étude à laquelle la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande se sont associées.

En décembre dernier, la Région flamande a chargé la ministre flamande de l'environnement de poursuivre les discussions avec les Régions. Des projets pilotes, initiés par la Flandre, sont actuellement menés afin de tester la mise en place d'une consigne numérique. (Belga)