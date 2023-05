"Nous voulons mettre fin aux pratiques néfastes de la fast fashion": à Paris, Trachte signe une déclaration contre les méfaits de la mode ultra-rapide

Cette "Déclaration de la Slow Fashion" appelle les organisations supranationales (Union européenne, OCDE et G7) à adopter des réglementations ambitieuses pour obliger les entreprises textiles à respecter les travailleurs et l'environnement, a expliqué Barbara Trachte dans un communiqué.

L'événement "ChangeNOW", au cours duquel ce texte a été signé, rassemble à Paris décideurs politiques et économiques en vue de rencontrer des innovateurs dans le domaine de la durabilité et de partager les meilleures pratiques. Le secteur du textile et de la mode y est abordé largement.

Or, cette industrie est aujourd'hui responsable d'une dévastation environnementale majeure et de violations flagrantes des droits humains, souligne la secrétaire d'État Ecolo. "La 'fast fashion' est aussi un véritable frein au développement d'une économie locale et artisanale. En Région bruxelloise, tous les instruments économiques à disposition sont utilisés afin de soutenir les entrepreneurs de la slow fashion. Mais ce soutien régional n'est pas suffisant face aux géants mondiaux de l'industrie. Il est à présent urgent que les autres niveaux de pouvoir se mobilisent également", a-t-elle ajouté.

"Nous ne pouvons et voulons pas attendre que la nature et la biodiversité soient totalement détruites. Nous ne voulons pas d'un nouveau Rana Plaza (l'usine de confection de Dacca, au Bangladesh, dont l'effondrement en 2013 a fait plus de mille morts et a mis en lumière l'exploitation des travailleurs du textile, NDLR). Nous ne voulons pas que les créateurs et créatrices de la slow fashion fassent faillite. Nous voulons mettre fin aux pratiques néfastes de la fast fashion et nous voulons des règles de concurrence équitables", a-t-elle conclu.