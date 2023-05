Ce week-end à Bruxelles, on court dans tous les sens et à toute vapeur

Un vrai festival pour les bébés

©Evy Ottermans

Un “babyconcert”, un “champ de fouilles archéologiques”, des autoportraits à la glaise, un salon qui n’en fait qu’à sa tête : voilà quelques-unes des propositions qui attendent les tout-petits dès ce week-end pour l’ouverture du festival “L’Art et les Tout-Petits” de la Montagne Magique, qui se tient jusqu’au 11 juin. Il s’agit de la 22e édition de ce rendez-vous international oh combien précieux puisqu’il s’adresse aux bébés. En misant sur les sensations, “musiques, lumières, voix, images, traces, textures, langages, couleurs, mouvements, regards”, ces formes courtes qui se répètent plusieurs fois sur chaque week-end se concentrent sur l’éveil des sens dans un premier contact des enfants avec la scène et le théâtre. Les kets y visiteront une fabrique de chocolat, y fouilleront la terre de leurs menottes, y plongeront dans les fonds marins à la rencontre de la raie manta, y renifleront des nez gigantesques, y pataugeront dans les flaques, y entendront des babillements instrumentaux ou y retrouveront borborygmes et battements, gargouillis et glouglous du corps maternel.

+“Festival international L’art et les tout-petits”, à la Montagne Magique jusqu’au 11 juin, spectacles les samedis et dimanches, n’oubliez pas de réserver.

Forest se la raconte

©Ô Tour du Conte

Forest va vous en raconter ce week-end : fondé en 2021, le festival “Ô Tour des Contes” y revient pour sa 3e édition. Vous l’aurez deviné : l’événement invite des artistes conteurs pour “faire vivre et résonner la parole” à Bruxelles. En 2023, 3 pays sont invités d’honneur : le Bénin, le Québec et le Burkina Faso. Dans des décors du bayou au Grand Nord, des fjords aux déserts, mais aussi des polders aux forêts bien de chez nous, vos enfants y croiseront un baobab, des taupes qui boivent du lait, des têtes couronnées, des tomates farcies ou des cacahuètes. Poètes, griots, rimeurs, crieurs, bardes et trouvères déploieront palabres, épopées, farces et fables dans le parc de l’Abbaye de Forest. Parfois accompagnés de musique. Une caravane des contes, un marchand de contes, un vélo à contes dessinés, le conte de l’abbaye et de ses arbres, des contes rebelles, des animaux contés répandront leur bonne parole. Un espace tout-petits est prévu où se transmettront des contes du Sahel. Et puis, se chuchoteront même des contes coquins…

+“Ô Tour des Contes”, à l’Abbaye de Forest, vendredi 26 mai dès 17h, samedi 27 et dimanche 28 mai dès 13h, prix libre (minimum 5€), gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans, réservation possible en ligne.

Les bolides légendaires du Mans

©Autoworld

Les 24h du Mans fêtent leurs 100 ans en 2023. La mythique course d’endurance se tient ces 10 et 11 juin prochains sur le circuit de la Sarthe. Mais Bruxelles ne doit pas attendre le départ pour humer huile de moteur, carburant et gomme cramée : Autoworld a aussi prévu un gâteau d’anniversaire avec son expo “24h of Le Mans, 100 years of race history”. Jusqu’à ce 28 mai y sont exposés 15 bolides qui soit ont couru, soit ont participé aux tests pour l’épreuve. On y voit évidemment la légendaire Ford GT40 qui a détrôné Ferrari en 1966. Plus contemporaine : la Peugeot 905, véritable Formule 1 carénée victorieuse en 1992. Parmi les Porsche, Ferrari, BMW, Bentley ou Alpine se dévoile encore une dernière curiosité : la Inaltera de 76 qui mena la pilote belge Christine Beckers à la victoire dans la Coupe des Femmes 1977. Ne vous reste plus qu’à vous glisser dans les simulateurs du Cinquantenaire pour tenter de rivaliser avec ses chronos.

+“24h of Le Mans, 100 years of race history”, à Autoworld jusqu’à ce dimanche 28 mai, 7 à 15€

Portrait VS abstrait

©KogaOne

Le QG street-art du collectif Propoganza présente sa nouvelle expo ce week-end dans le quartier de l’Altitude Cent. Le concept de “Versus” : opposer deux genres que tout oppose d’habitude. Soit le portrait et l’abstraction. Deux modes d’expression que les street-artistes s’approprient souvent. “Le premier a le statut d’art noble depuis plusieurs siècles. L’autre est souvent vu comme une lubie d’artiste ne sachant pas dessiner”, pose Propaganza. Nul doute que la vingtaine d’artistes du crew bruxellois exposés dès ce week-end démentiront ces clichés. Notamment grâce à des croquis préparatoires, des éléments d’inspiration et des photos racontant le cheminement créatif des œuvres. Pour le lancement sont prévus rencontre avec les artistes, musique, bar et bonne bouffe.

+“Versus”, jusqu’au 25 juin 2023 à l’Urban Art Center, rue Roosendael 208 à 1190 Forest, week-end d’ouverture ce samedi 27 mai de 14 à 20h et ce dimanche 28 mai de 14 à 18h. Ouvert ensuite les mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 14 et 18h.

Saint-Gilles à toute vapeur

©Musée d'Art Fantastique

Imaginez un monde dans lequel l’électricité n’a pas été inventée. Et dans lequel la technologie la plus avancée est celle de la vapeur. Dans ce monde gouverné par le charbon et sans doute irrespirable, peut-être la Belgique serait-elle une superpuissance ? Ce monde, basé sur l’esthétique et l’imaginaire de Jules Verne, est en tout cas l’un des courants les plus populaires de la science-fiction. Un festival lui est consacré ce week-end au Centre d’Art Fantastique, à Saint-Gilles : le “Pinksteren Steampunk”. Logique, puisque le steampunk s’inspire aussi des arabesques architecturales Art Nouveau. Un marché d’artistes se tient durant les deux jours, ainsi que des animations et spectacles. Attendez-vous à y croiser des gentlemen armés de pistolets à engrenages, d’étranges créatures mécaniques et quelques têtes brûlées à lunettes télescopiques. Sans oublier le “Steamtram”, un tram à vapeur à remonter le temps.

+“Pinksteren Steampunk”, dimanche 28 et lundi 29 mai 2023 de 11 à 18h au Centre d’Art Fantastique, rue de la Glacière 18 à 1060 Saint-Gilles, 6€, 12€ pour les voyages en “steamtram” (à réserver par ici).