Cureghem toujours mobilisé : le quartier anderlechtois s’organise contre les incivilités

Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) est descendu à la rencontre des manifestants quelques minutes avant le début du conseil. Au milieu des pancarte “Cureghem zone de non droit – A quand Good Peace ? – Ne touche pas à mon enfant,” l’édile a partagé le constat des riverains : “Il y a des actions. On a renforcé le service propreté, on a arrêté des dealers en rue, surtout de crack, on a fermé des bars illégaux… Mais je sais que ce n’est pas suffisant. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances.”

Cureghem en campagne

Pendant le petit speech du bourgmestre, les riverains discutent élections : “on lui (au bourgmestre) donne une tribune gratuite pour sa campagne alors qu’il ne fait rien pour nous – oui mais au moins il nous écoute lui, par rapport aux anciens bourgmestres, c’est quand même déjà bien mieux.” De toutes les accointances politiques, le constat reste le même : “rien ne change et ça, il faut que ça change.”

Il y a deux semaines, les habitants se sont inspirés du modèle des réseaux d’information de quartier pour s’organiser. Avec un délégué par rue dans 52 voiries et un coordinateur général, Saïd, les riverains espère mettre le plus d’incivilités possible en lumière, les faire remonter aux politiques et à la police et encourager les habitants à signaler tous les problèmes : “Il faut que les habitants se mobilisent face aux incivilités, mais il faut aussi plus de pédagogie pour montrer à tous les bonnes pratiques de vivre ensemble.” Un mail commun a aussi été lancé contact@cureghem.be

Le collectif a obtenu une réunion la semaine prochaine avec le service des travaux publics pour faire un tour du quartier et montrer tous les endroits – et la tâche est lourde – où les trottoirs sont délabrés. Les habitants vont aussi entamer une tournée des conseillers communaux pour voir ce que chacun peut leur proposer.

En attendant, le rendez-vous du conseil communal s’institutionnalise dans la tête des élus et des habitants.