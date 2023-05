Le Mémé Café quitte Bruxelles pour Waterloo : “Je voulais commencer une nouvelle vie avec des amis, de la bonne humeur et dans une chouette commune”

Bechir a une carrière longue de 20 ans dans l’Horeca. Il a travaillé dans tout ce que le milieu a à proposer avant de créer le premier Mémé Café à Bruxelles. Il y mélange ses influences des cuisines occidentales et orientales avec son amour de la décoration vintage. Et cela frappe directement à l’œil en entrant dans le restaurant maintenant déplacé à Waterloo. Casseroles et poêles en cuivre, guirlandes, cafetières, plaques en métal, etc. chinées ou récupérées de la famille inondent les murs et plafonds mais restent harmonieusement placés et créent cette ambiance si particulière où l’envie de découvrir l’histoire de chaque objet se ressent.

Meme Cafe Waterloo ouverture restaurant horeca decoration ©Jean Luc Flemal

Durant l’épisode de Bruxelles, Bechir fait la rencontre de Nicolas et Régis, deux passionnés du monde de l’horeca. Ils adorent le concept du Mémé Café et finissent par rejoindre Bechir dans l’aventure “presque sur un coup de tête on a décidé d’ouvrir ensemble le Mémé Café à Waterloo”. Et pourquoi Waterloo en particulier ? “Parce qu’on habite tous ici” disent-ils en chœur avant de créer l’hilarité générale. Bechir ajoute vouloir aussi déléguer, agrandir le Mémé Café mais surtout “commencer une nouvelle vie avec des amis, de la bonne humeur et dans une chouette commune”.

Melting-pot culturel

”Mémé Café, c’est un autre monde où tout le monde vient tel qu’il est”, explique Bechir. Tout comme sa cuisine est un mélange d‘influences et de cultures, les clients du Mémé Café sont de même. On y retrouve tous les profils tant culturels que socio-économiques mais aussi tous les âges comme le déclame Nicolas : “Le Mémé Café, c’est un restaurant familial, où tout le monde est le bienvenu avec de la musique qui plaît aux plus jeunes comme aux plus âgés. On peut y rire, chanter et danser dans ce cadre vintage créé de la passion de Bechir d’aller chercher des objets là où on ne chercherait pas”. L’ambiance est donc aussi au cœur du concept de Mémé Café. Au départ, on y est pour l’apéro, on finit par y manger et on décide de rester pour prendre un ou plusieurs derniers verres. Bechir rassure, venez comme vous êtes et “ce qui se passe au Mémé Café, reste au Mémé Café”, ironise-t-il.

La cuisine suit le raisonnement du reste des lieux. Bechir a passé la moitié de sa vie en Tunisie et l’autre ici. Sa cuisine est donc l’alliance des deux cultures, au croisement de l’occident et de l’orient et dépend également de son envie du jour. La carte est petite, 8 plats en tout mais des possibilités de variances avec les suggestions du jour aux couleurs du sud “le soleil, les agrumes, l’huile d’olive, etc.” évoque Régis avant que Bechir le reprennent “…les gambas, la dorade, etc., j’adore jouer avec les poissons, plus que la viande”.

De l’aveu des trois amis, le Mémé Café compte devenir un incontournable à Waterloo et “que les gens adhèrent à notre concept : s’amuser et que tout le monde passe un bon moment” espère Nicolas.

Le Mémé Café ouvre ses portes le 2 juin après une soirée d’inauguration le 1er à 19h, place du Couvent 3 à Waterloo. Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi, dès midi et le soir les lundis.