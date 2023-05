Les archives et musées de Bruxelles organisent un grand déstockage : petits prix assurés sur des milliers de pièces évoquant l’histoire de la capitale

Les archives, les musées et le service Culture de la Ville de Bruxelles organisent un déstockage d’ouvrages récents ou plus anciens en vente à prix ronds ou au centimètre le 2 et 4 juin prochains. Les amateurs de l’histoire de Bruxelles y trouveront des exemplaires invendus des publications réalisées par les archives, les musées et le service Culture, de nombreux ouvrages des bibliothèques des Archives et Musées conservés en double, d’anciens catalogues d’expositions, quelques publications sans lien avec l’histoire de Bruxelles ainsi que d’anciennes boîtes vides d’archives au style rétro.