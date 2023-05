Piétonnisation du parvis Saint-Pierre, sens unique rue Edith Cavell… : Uccle présente les différents scénarios de son futur plan de mobilité

”Il s’agit notamment d’offrir un espace public qui soit plus qualitatif et convivial. Et ce, en le partageant mieux, pour davantage de sécurité, en particulier pour les piétons – que nous sommes tous à certains moments – et les cyclistes. Cela passe par des cheminements dédiés (trottoirs, traversées, pistes, etc) qui soient confortables. On constate des changements dans les habitudes de déplacement, on veut les accompagner et les encourager. On veut aussi améliorer l’offre de transport en commun, notamment leur régularité, et assurer la cohérence du réseau auto.”

Aucun usager n’est oublié dans ce PMC. Pour piéton, la création de traversées est au programme. Le plan d’accessibilité de la voirie et de l’espace public comptabilise 200 passages piétons manquant sur la commune. Uccle veut aussi sécuriser les traversées existantes en vérifiant que la distance légale pour le premier stationnement est bien respectée (à 5 mètres) ou en ayant une attention particulière pour les abords des écoles. Sur le modèle de Schaerbeek, un “plan trottoirs” devrait être réalisé pour analyser la situation de 300 km de trottoirs et prioriser les entretiens à réaliser. Il s’agit ici d’un des points principaux soulevés par les Ucclois lors des réunions de participation menées dans le cadre de l’élaboration du plan.

Pour les vélos, la commune compte développer de nouveau axe Nord-Sud via Edith Cavell, Brugmann et Waterloo. La sécurisation de rues pavées pour les cyclistes est aussi à l’ordre du jour (grâce à des pavés sciés par exemple). La commune souhaiterait aussi qu’une personne de leur service soit chargée de contrôler et d’informer les opérateurs de chantier pour vérifier la conformité des déviations piétonnes et cyclistes, parfois très alambiquées.

La chaussée de Waterloo constitue un des axes prioritaires pour les améliorations surtout pour les transports en commun même si beaucoup de mesures dépendent de la région. Les opérateurs De Lijn et Tec se plaignent de l’axe qui accueille entre 20.000 et 35.000 véhicules par jour. Des signalétiques de priorité bus sont proposées et le plan informe que des discussions sont en cours avec la Région pour un potentiel site propre partiel ou total pour transports en commun.

Pour les voitures des mesures sont également sur la table comme l’harmonisation des limitations de vitesse sur certains axes communaux avec les passages à 30 km/h en priorité de l’avenue des Hospices (entre avenue d’Homborchveld et rue Engeland), de l’avenue Wolvendael et de l’avenue Jean et Pierre Carsoel. Prince d’Orange, Messidor, Van Bever et Dolez pourraient suivre. Des feux tricolores intelligents sont aussi évoqués sans plus de précisions (ils passent au rouge quand vous ne respectez pas la limitation de vitesse.)

Les mailles apaisées

Le PCM se concentre sur deux mailles du plan régional Good Move (Globe-Altitude 100 en lien avec Forest, et Churchill). Les six autres mailles uccloises sont moins prioritaires ou doivent faire l’objet d’un plan concerté avec d’autres communes. Pour la maille Churchill, le principal changement proposé reste l’inversion du sens unique avenue de Boetendael entre l’avenue Brugmann et l’avenue de la Ramée (en le passant donc vers le nord). Cela permettrait d’une part, d’empêcher le bypass du square des Héros entre l’avenue Brugmann et l’avenue De Fré et de sécuriser les cyclistes sur ce tronçon.

©D.R.

La commune présente ensuite plusieurs scénarios pour la rue Edith Cavell notamment un passage à sens unique (vers le nord) pour les voitures devant l’école Notre-Dame des Champs, soit le tronçon entre la rue Langeveld et la rue Roberts-Jones. Ce qui déchargerait la circulation de 4.000 véhicules par jour. La bande ainsi libérée serait réservée au bus et aux vélos permettant ainsi une meilleure circulation du 60. Un autre scénario va plus loin en étendant ce dispositif de la rue Langeveld à la rue Roberts Jones limitant ainsi davantage les risques de report sur Roberts Jones. Toujours sur Edith Cavell, les priorités de droite devraient être supprimées aux carrefours avec la rue Langeveld et l’avenue du Hoef pour faciliter la circulation du bus.

©D.R.

Saint-Pierre sans voitures

Autre maille, autre scénario. La commune compte piétonniser le parvis Saint-Pierre et s’attaquer à la rue Xavier de Bue. Plusieurs options sont sur la table. La première prévoit une piétonnisation de la rue Xavier de Bue entre le parvis et la rue Verhulst, qui serait mise à sens unique vers le nord. La rue Xavier de Bue passerait donc en sens unique vers l’est entre Verhulst et Alsemberg. La rue du Doyenné serait aussi à sens unique dès le début de son tronçon sud. Ce scénario pourrait être complété par un filtre pour les voitures les empêchant de se reporter rue du Postillon via la rue des Fidèles.

©D.R.

Autre option : la piétonnisation du sud du parvis avec Xavier de Bue à sens unique vers l’est et la possibilité de passer au nord du parvis. Deux variantes existent alors : une option avec un sens unique vers le nord au sud de la rue du Doyenné qui contrerait le trafic de transit est-ouest et ouest-est ou un double sens au sud de la rue du Doyenné qui contrerait uniquement le transit est-ouest.

©D.R.

©D.R.

Les options sur la table incluent toutes l’inversion du sens unique rue Joseph Bens (en le passant donc vers l’est), qui offre aujourd’hui des possibilités de transit vers la partie forestoise de la maille.

Enfin, plus au nord, Vanderkindere devrait aussi voir quelques changements avec notamment des sécurisations des traversées cyclistes et trois scénarios plus ou moins stricts pour contrer le trafic est-ouest (plus de 3 850 véhicules/jour). En version light, on retrouve la mise à sens unique de l’avenue des Sept Bonniers (entre chaussée d’Alsemberg et avenue Neptune vers l’est). Le scénario le plus ambitieux ajouterait à cela l’inversion vers l’est du sens unique rue Emile Regard et la mise à sens unique vers l’est de l’avenue Maréchal Joffre (entre avenue des Armures et avenue Oscar Van Goidtsnoven).

©D.R.

©D.R.

©D.R.

D’autres mesures sont évidemment détaillées dans le document de 111 pages mis à l’enquête publique par la commune. On peut noter le lancement d’une étude prévoyant le réaménagement du Dieweg (tronçon entre la gare de Calevoet et l’avenue Wolvendael) ou de la chaussée de Saint-Job (tronçons entre la place de Saint-Job et la rue de Wansijn, et entre la rue du Château d’Eau et la rue du Repos). Vous avez jusqu’au 31 juillet pour prendre connaissance des idées de la commune et donner votre avis sur le plan. “L’enquête publique permettra d’enrichir le projet de plan, grâce à l’expertise de terrain des citoyens, à leurs avis, que l’on espère nombreux. Après celle-ci, des propositions contenues dans le projet de plan seront certainement modifiées, d’autres ajoutées et d’autres enfin retirées, rassure l’échevin qui espère faire valider le plan amandé en septembre.

Dans les rangs de l’opposition, on s’inquiète déjà de ce futur plan d’orientation pour dix ans. L’ancien échevin Marc Cools demande déjà de “revoir le plan en profondeur” et s’interroge sur le timing de l’enquête publique, à moitié pendant les vacances. “Le projet est trop idéologique et manque d’équilibre. La volonté de transformer une artère comme la chaussée de Waterloo en voirie 'Vélo et Piéton confort' avec partiellement des sites propres pour les transports en commun va inévitablement réduire fortement le stationnement dans cette voirie.”