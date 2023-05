Une nouvelle salle de sports, dans les Marolles, porte le nom de l’athlète Cyndia Bolingo : “c'est une grande fierté pour moi”

Née à Uccle en 1993, Cynthia Bolingo a grandi dans les Marolles entre les âges de 14 et 26 ans. C’est là qu’elle se découvre une passion pour le sport et s’investit dans l’athlétisme, au point d’en faire carrière. Membre du Racing de Bruxelles à ses débuts, elle rejoint ensuite le club du CABW, où Carole Bam l’a prise sous son aile, à Nivelles, club où Cynthia est toujours affiliée. Elle fait briller la Belgique au plus haut niveau par ses exploits. Recordwoman de Belgique du 400m en salle et en plein air, elle fait également partie des Belgian Cheetahs, notre équipe nationale de 4x400m féminin. Féministe, anti-raciste et engagée, elle a émergé comme personnalité sportive symbolique des Marolles au travers du vote des habitants qui a permis de choisir le nom de cette nouvelle salle.

L'athlète belge Cynthia Bolingo honorée lors de l'inauguration d'une salle de sports à son nom dans les Marolles, à Bruxelles. ©DR

”C’est une grande fierté pour moi d’avoir été choisie par les Bruxelloises et les Bruxellois pour le nom de cette nouvelle infrastructure sportive. Pour toutes et tous les jeunes des Marolles, mon message est le suivant : osez rêver grand, à force de travail, tout est possible. Comme l’a écrit Maya Angelou, “si vous essayez toujours d’être normal, vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être extraordinaire”, a expliqué Cynthia Bolingo hier lors de l’inauguration.

Cette nouvelle salle s’étend sur près de 1600 m² et comporte deux dojos, huit vestiaires, une salle polyvalente et une grande salle de sport de près de 1000 m² dédiés à la pratique de sport comme le futsal, le basket, la boxe, le taekwondo, etc. Dès septembre prochain, plus de 30 clubs et associations comme Anneessens 25, Achab Taekwondo ou Gyn Tonic bénéficieront de ces nouvelles installations équipées.

L’espace comprend également un espace potager de 264 m² pour les riverains. Une vingtaine de personnes l’exploitent depuis plusieurs semaines déjà, et une liste d’attente existe. Environ 40 millions d’euros ont été investis dans le quartier attenant à la jonction Nord-Midi.