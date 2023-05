Urban Youth Games, parrainage de la zone de police nord : des milliers de Bruxellois ont fait du sport au RWDM et au stade du Crossing

Les élèves ont pu pratiquer différents sports, accompagnés à chaque fois par des athlètes olympiques et paralympiques tels que le sprinter Julien Watrin, le breakdancer Maxime Blieck, l’archer Piotr van Montagu et le joueur de tennis en fauteuil roulant Joachim Gerard.

Au Crossing, c’est la zone de police qui fêtait la 25e année de son opération parrainage. Au menu : 107 classes de 6e primaires, soit environ 2.300 élèves et près de 200 employés de la zone “dans une ambiance conviviale et festive”. L’objectif de ces rencontres est de renforcer le lien entre la police et les jeunes, de permettre aux élèves de se familiariser avec le métier de policier, etc. dans un cadre festif.

La journée ne fut pas que festive. Au gré des 91 ateliers, la police a présenté les nombreuses facettes du travail policier aux enfants.