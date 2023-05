De nombreux écrans publicitaires digitaux vandalisés à Bruxelles : un juge d’instruction saisi

Contacté, le directeur général adjoint JCDecaux Belgique Jérôme Blanchevoye annonce que l’entreprise française d’affichage a porté plainte auprès de la justice et qu’un juge d’instruction a été saisi. “Ce vandalisme dure depuis plus d’un an. Un juge d’instruction est saisi de l’affaire”, explique-t-il. Combien de panneaux vandalisés ? “Beaucoup trop en tout cas. Ce n’est parce que l’on est contre quelque chose que l’on peut le détruire… Où va-t-on sinon ? Ce n’est pas cela vivre en société.”

Le MR s’offusque lui aussi de ce vandalisme. “Ces destructions ne sont pas acceptables. Ces extrémismes et intimidations doivent être avant tout sanctionnés”, avance le député David Weytsman. “Cela n’empêche pas d’avoir un débat sur la place de la publicité dans l’espace public. Si ces panneaux publicitaires sont plus flexibles, visibles et dynamiques, il faut être attentif à leurs nombres et emplacements notamment pour des raisons de pollutions visuelles.”

Selon Jérôme Blanchevoye, ces “Bruxellois engagés” “disent plein de bêtises sur la consommation d’énergie. Ainsi, un panneau consomme l’équivalent de l’électricité d’un ménage et non de l’énergie de 1,5 ménage. Or, l’électricité ne représente que 10 % de l’énergie consommée directement par un ménage, principalement au travers des écrans d’ailleurs et s’ils n’ont qu’une seule voiture. Sinon, c’est bien plus bas encore.”

Pour Jérôme Blanchevoye, “ce débat est tronqué, réducteur, à charge et absolument pas réfléchi. Ils oublient aussi que notre modèle économique est vertueux car il finance des services publics et le service public.” Le directeur général adjoint de JCDecaux nous assure tenter de rencontrer ces activistes depuis longtemps, en vain. “Ils mélangent plein de sujets et ne comprennent pas les mécanismes de l’économie. Pourquoi ne pas organiser un vrai débat public sur le sujet ?”, propose-t-il.

Parmi leurs arguments, les activistes expliquent que ces panneaux “consomment énormément d’énergie, distraient les automobilistes et autres conducteurs, créent des désirs et donc des frustrations, discriminent certaines catégories de personnes dans notre ville, n’offrent pas une bonne information sur le produit à vendre, disposent souvent d’une caméra dont l’utilisation est illégale, ne servent qu’à enrichir les riches et leurs grandes entreprises tandis que, selon l’ONE, les écrans digitaux sont néfastes pour nos enfants.”