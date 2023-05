Nouvelle mouture, plus light, pour le projet des Glacières : 171 logements et 220 kots à deux pas de la VUB et autour du Colruyt

Cette fois-ci les promoteurs reviennent avec un projet plus modeste. Sur l’îlot en friche qui délimité par le boulevard du triomphe, la chaussée de Wavre et le boulevard général jacques ils souhaitent implanté un immeuble en forme de C montant jusqu’à 8 étages en plus du rez-de-chaussée le long du boulevard général jacques, (7 côté Triomphe et 5 côté Wavre.) À l’intérieur, 143 logements sont programmés. Les rez-de-chaussée seront occupés par des commerces. Au cœur du C une partie commerce s’étendra uniquement en rez-de-chaussée et un jardin suspendu sera planté sur son toit et une cour au niveau du sol viendra compléter les espaces verts.

©D.R.

©D.R.

Un deuxième bloc est prévu cette fois pour entourer le Colruyt de la parcelle voisine. Entre les deux édifices, une nouvelle voirie sera créée, uniquement accessible pour les secours les piétons et cycliste. “Il s’agit d’une voirie privée qui aura un usage public puisqu’elle sera ouverte en journée,” peut-on lire dans la note explicative du projet. On y trouvera l’entrée du bâtiment qui entourera la Colruyt. Ce dernier comprendra 220 logements étudiants et 28 logements classiques le tout reparti sur trois pans de 7 à 4 étages.

©D.R.

©D.R.

Sur l’ensemble du site 2 177m² d'espaces verts sont prévus, auxquels s’ajoute le jardin suspendu de 1 350,5 m2.

Au total 29 000 m2 sont dessinés sur les plans sans compter les 10 400 m2 sur trois niveaux de sous-sol. On y trouve 222 emplacements voitures dont 139 places pour les logements, 73 pour les commerces et 6 pour les kots ainsi que 143 caves. Le projet comprend également plus de 300 emplacements vélos.

©D.R.

©D.R.

Les glacières dans le permis

Les constructions s’implantent au-dessus des anciennes glacières royales d’Auderghem. L’édifice qui s’étend sur 500 m², avec une capacité de 4 500 m³ a été construit par étapes en sous-sol fin 19e. Les glacières servaient pour la conservation alimentaire et sont tombées en désuétudes avec le début de la production industrielle de réfrigérateurs.

”Les Glacières” reviennent à Auderghem : 171 logements et 220 kots à deux pas de la VUB et autour du Colruyt ©D.R.

Classées depuis 1993, les glacières ont fait l’objet d’une restauration en 2010. Propriétés de la VUB et accessible à de rare occasion, l’espace doit être mis aux normes de secours. Le permis introduit par les promoteurs prévoit donc la création d’une sortie de secours et la restauration/agrandissement d’une partie de l’escalier. En surface un local sera prévu pour la VUB ou débouchera l’accès aux glacières.

Etterbeek confiante mais attentive

Si les parcelles se trouvent sur le territoire d’Auderghem c’est surtout Etterbeek qui sera impacté par le projet. Pour le bourgmestre Vincent de Wolf (MR) la nouvelle version de projet est “beaucoup plus cohérente avec son environnement. J’ai rencontré les riverains qui sont évidemment inquiets de ce projet, ils seront attentifs et nous aussi. Nous allons bien éplucher le dossier, mais à première vue, cette fois-ci, il paraît vraisemblable que l’on arrive à un accord avec les promoteurs.”