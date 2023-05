Une fête pour la fin des travaux de la rue Wayez à Anderlecht

Les géants de la commune accueilleront les visiteurs en musique dès 13h tandis que des échassiers parcourront la rue, un sculpteur de ballons proposera des créations originales en forme d’animaux. Les enfants pourront encore créer des bulles de savon géantes.

Un spectacle de live painting aura également lieu devant la station Saint Guidon et une initiation au graffiti sera organisée. Plus classique : château gonflable, mur d’escalade et ateliers de grimage et de tatouage au henné.