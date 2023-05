Anderlecht stoppe son partenariat avec “The Click”, l’application de Fost Plus censée améliorer la propreté de l’espace public

L’évaluation du dispositif n’est pas concluante. “The Click n’a pas rempli les objectifs fixés par le collège à savoir la réduction du nombre de déchets dans l’espace public, explique l’échevin en charge de la Propreté Allan Neuzy (Ecolo) On constate une légère baisse au niveau de mégot et une stagnation pour le reste des déchets.” En un an 15 000 clicks (scans) ont été réalisés selon les chiffres transmis par Fost Plus. Un chiffre qui peu paraître important mais qu’il faut nuancer.

Parmi ces scans, il y a une petite partie d’utilisateurs réguliers. Beaucoup n’ont peut-être réalisé qu’un seul click lors d’une campagne de communication de Fost Plus. “Cela avait été fait auprès de supporters de foot, on a eu 5 000 clics sur le même mois mais en moyenne on est plutôt autour de 500.” L’habillage rose des poubelles se détériorait aussi par endroits laissant une mauvaise image de l’espace publique. La commune mettra donc fin au partenariat lors du conseil communal de ce jeudi. D’autres communes, comme Namur par exemple, avaient tenté l’expérience et n’en étaient pas sorties convaincues.

”Toujours ouvert pour innover”

Anderlecht ne regrette toutefois pas cette expérience “qui n’a pas coûté un centime communal” puisque le dispositif était financé par Fost Plus. “Cela nous a permis de voir aussi que 20 % des déchets des corbeilles étaient recyclables. C’est bon à savoir lorsque l’on réfléchit à installer des poubelles multiflux (poubelle classique + poubelle PMC). Les premières ont d’ailleurs été installées non loin du Westland Shopping il y a quelques jours.”

”Nous sommes aussi toujours ouverts à l’innovation et à tester de nouvelle solution pour améliorer la propreté de nos espaces publique. Le fin du partenariat pour The Click ne veut pas dire la fin du travail avec Fost Plus. On voudrait d’ailleurs développer un système de mutualisation des déchets dans certaines rues commerçantes. On pourrait organiser des passages quand les commerçants le désirent pour prendre leurs déchets et les stocker avant les jours d’enlèvement. Cela éviterait que les sacs restent en rue et les commerçants ne seraient plus contraints par des jours de collecte.” Un exemple est déjà en route depuis le début d’année du côté de la Porte d’Anderlecht à l’initiative de l’association de commerçant.

L’initiative “The Click” s’intégrait au volet innovation du plan propreté communal. Ce plan fera l’objet d’une évaluation dans les prochaines semaines.