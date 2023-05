300 logements étudiants, 70 logements sociaux et 18 ateliers en plein cœur du quartier de La Roue à Anderlecht

©D.R.

Le président du Foyer, Lotfi Mostefa, s’est réjoui que sa Société immobilière de service public (Sisp) soit “la plus dynamique” en termes de création de logements. “On a lancé des projets pour la construction de 1000 logements et 1000 autres sont, ou vont bientôt être en rénovation.”

Sur cet ancien site de l’entreprise de thermo-moulage Elkplast, en friche depuis la faillite, 293 logements étudiants viennent aussi s’installer en face des maisons du Foyer anderlechtois. Les 215 chambres individuelles (avec cuisine collective), 34 studios et 40 chambres dans un appartement partagé sont notamment justifiés par la proximité avec le campus du Ceria. Ces logements étudiants, accompagnés d’une laverie et d’une salle des fêtes avec terrasse, reviendront au promoteur Heres.

Enfin, à défaut de proposer des logements acquisitifs conventionnés comme à NovaCity, Citydev mettra en location 18 ateliers pour des activités productives. Aménagés au rez-de-chaussée du bâtiment qui accueille 44 logements sociaux et les logements étudiants, ces espaces ont été conçus principalement pour des activités de l’agroalimentaire alimentaire. “C’est notre 8e pôle pour petites et moyennes entreprises, se réjouit Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev. Deux autres viendront bientôt à Haren avec le projet Copernic et à Molenbeek avec le projet Stevin, chaussée de Gand. Le pôle PME de CityCampus a été axé autour des métiers de l’agroalimentaire, déjà pour sa proximité avec le Campus du Ceria qui propose des cours de restauration, mais aussi parce que nous avons constaté que 40 % des demandes pour nos autres pôles PME déjà en service sont émises par des entreprises de ce secteur. Produire en ville, c’est bien mais il faut comprendre pourquoi. Si vous importez une pièce de Taïwan pour la transformer puis la réexportez, ça n’a aucun intérêt de produire au cœur de la ville. Pour l’agroalimentaire alimentaire, la proximité entre le producteur et le consommateur est plus importante.”

Parmi les 18 ateliers (entre 220 et 315 m2) à 80 euros le m2 par an, l’un sera destiné à devenir un incubateur d’innovation pour les secteurs des métiers de la bouche. Les autres sont déjà équipés aux normes Afsca.

Pour tout le site, 107 emplacements pour voitures et 450 pour vélos ont été prévus

”Unique en Europe”

L’administrateur s’enorgueillit du modèle créer par Citydev. “L’idée d’en finir avec la mono fonctionnalité des quartiers pour aller vers plus de mixité est une problématique générale dans toutes les villes mais nous, en proposant des ateliers en rez-de-chaussée et des logements au-dessus, on développe un modèle unique en Europe. On est venu de toute la Belgique et même de l’étranger pour voir CityCampus. Évidemment, cela demande plus de travail. D’ailleurs le projet était tombé à l’eau en 2013 pour de nombreux problèmes mais, par exemple, pour des surcoûts liés à l’isolation. Mais c’était important de le relancer pour arriver à cela aujourd’hui où différente fonctions du bâti cohabitent et interagissent. Ce type de projet ne sera jamais lancé par un privé seul par peur du manque de rentabilité. C’est notre rôle.”