Le Fédéral cherche un partenaire, public ou privé, pour musée de la porte de Hal, à Bruxelles : une activité commerciale partielle n’est pas exclue

Les parties intéressées ont jusqu’au 1er septembre 2023 à 11h pour soumettre une idée ou exprimer leur intérêt via le formulaire en ligne : https://www.hallegatemuseum.be/fr/une-nouvelle-histoire-pour-la-porte-de-hal.

Toutes les options sont ouvertes. “Cet appel fait partie d’une étude de marché informelle. En fonction de l’intérêt suscité, la politique scientifique procédera à un appel d’offres formel pour un marché public ou une concession lors de la prochaine phase. Nous attendons des idées et des projets à caractère socioculturel, respectant les valeurs patrimoniales du monument et présentant une valeur ajoutée démontrable pour la communauté et les environs immédiats du Porte de Hal. Cela n’exclut pas une exploitation commerciale partielle”, commente ainsi Arnaud Vajda, Président du SPP Politique scientifique (BELSPO). Parallèlement au processus participatif, un bureau d’étude architecturale a également été mandaté. Ce bureau combinera les besoins et les contraintes des nombreux partenaires publics. Les deux processus devraient se rejoindre en automne pour aboutir à des scénarios d’avenir concrets pour le monument.

Par ailleurs, une journée portes ouvertes aura également lieu le dimanche 2 juillet. Au menu : contes, grimages, visites guidées et carrousel des chevaliers ! L’entrée est gratuite. Rendez-vous de 10h à 17h, dernière entrée à 16h15.

La porte de Hal est construite à la fin du XIVe siècle comme l’une des sept portes d’entrée de la deuxième enceinte de Bruxelles. Comme les autres portes, elle joue, outre son rôle défensif, un rôle économique. En effet, la ville y contrôle et y taxe l’importation des marchandises. Dès le XVIIIe siècle, les remparts, ayant perdu leur fonction militaire, sont progressivement détruits. La porte de Hal, qui sert alors de prison, est la seule à être épargnée. Elle garde cette fonction jusqu’en 1824. En 1842, l’État belge achète le bâtiment à la Ville de Bruxelles et y ouvre un musée quelques années plus tard. Aujourd’hui, la Porte de Hal propose un parcours muséal permanent consacré aux fortifications bruxelloises et aux rôles joués par les puissantes corporations dans la défense de la ville. Des expositions temporaires y sont régulièrement organisées.

Elle compte parmi les bâtiments médiévaux les mieux conservés de la ville. Et grâce à sa transformation par le célèbre architecte Henry Beyaert au XIXe siècle, elle constitue aussi un beau témoin de l’architecture néogothique de notre pays. Le chemin de ronde crénelé au sommet du monument offre un beau panorama sur la ville environnante. Sa situation unique, dans un parc au milieu de la petite ceinture bruxelloise à mi-chemin entre la place Louise et la gare du Midi, lui offre une exceptionnelle visibilité.