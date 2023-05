Décolonisation de l’espace public à Bruxelles : le plan de Smet jugé intéressant mais insuffisant par Kalvin Soiresse

En clair, ce plan prévoit 14 actions transversales élaborées par un groupe de travail composé, fin 2020, d’une vingtaine de travailleurs associatifs, universitaires et représentants d’administrations bruxelloises. Il prévoit notamment la création d’un comité d’orientation et de suivi du plan d’action, les inventaires du patrimoine mobilier, immobilier et naturel liés à la colonisation seront complétés. Une méthodologie d’analyse des demandes de permis pour les traces coloniales sera également mise en place et comprendra une hiérarchie des interventions possibles pour les traces coloniales contestées.

Le plan d’action comprend aussi une étude de faisabilité pour le développement d’un centre d’interprétation de la décolonisation, un soutien financier aux organisations dédiées à l’éducation à la mémoire et à la sensibilisation au passé colonial, l’exploration de la faisabilité de l’établissement d’un mémorial aux victimes du colonialisme et d’un dépôt de statues glorifiant la colonisation.

“La responsabilité de Pascal Smet”

Si Kalvin Soiresse salue ces initiatives, le cofondateur du collectif Mémoire Coloniale s’inquiète aussi du moyen donné à ces ambitions. “230.000 euros, c’est infiniment peu. Le centre de documentation engloutit tout.” À noter que 200.000 euros seront rajoutés pour le mémorial des victimes.

De même, le député bruxellois ne voit “pas très bien la transversalité. Ni chez Elke Van den Brandt, concernant les noms des stations Stib. Ni chez Alain Maron, en charge des parcs et de leur nom. Il n’y a aucun élément de décolonisation sur le Cinquantenaire. En dehors de ça, on n’a pas de concret, il faut permettre aux citoyens de voir le changement à court terme.”

D’autant plus que le temps presse selon le parlementaire Ecolo. À un an des élections, “le temps que les procédures se mettent en place alors que la campagne électrisera les débats”, il se pourrait que les délais soient repoussés.

Et si la majorité régionale venait à changer, elle pourrait reporter le plan aux calendes grecques, s’inquiète le député. “Des jeunes me demandent déjà à quoi aura servi la mobilisation de Black Lives Matter”, ce plan en est une réponse, leur rétorque parfois le Ganshorenois. “Si dans 4 à 5 mois, il n’y a pas d’action concrète, ce sera la responsabilité de Pascal Smet. Ce sera un échec.”