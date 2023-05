Drogues : les associations bruxelloises pourront bientôt distribuer des kits stérilisés

À lire aussi

En pratique, les différentes organisations qui oeuvrent auprès des publics rencontrant des problèmes de drogue distribuent déjà du matériel stérilisé pour réduire les risques lors de la consommation. De fait, les maladies et infections qui rongent les consommateurs se transmettent généralement par le matériel, réutilisé par plusieurs personnes. Mais récemment, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé aurait émis le souhait de cadrer la pratique. "L'objectif est donc de faciliter le travail des associations, et de diminuer les risques", explique Zoé Genot (Écolo), qui porte le projet avec Julien Uyttendaele (PS), Nicole Nketo Bomele (LE), Ahmed Mouhssin (Écolo) et Farida Tahar (Écolo).

Avec ce décret, la sélection des médicaments sera désormais cadrée par le gouvernement, ce qui permettra d'éviter que certains médicaments soient détournés de leur fonction première. Autres point important, les organismes agréés seront également fournis en spray de Naloxtone, "un médicament particulièrement efficace en cas d'overdose. En France, les professionnels de la santé, les policiers et les pompiers en ont, ça a déjà sauvé plusieurs vies", poursuit Zoé Genot.

Pour le Bruxellois aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour avoir accès à ces kits stérilisés, un usager doit rapporter une seringue déjà utilisée. Ainsi, il évite de la partager avec d'autres consommateurs, et les seringues ne terminent plus sur les trottoirs bruxellois, à la vue de toutes et tous.