Du changement à Jette, Thomas Naessens et Nathalie De Swaef tireront la liste Écolo-Groen en 2024

Nathalie De Swaef Thomas Naessens Bernard Van Nuffel politique ecolo Jette ©Jean Luc Flemal

Dans la commune du nord-ouest, les verts siègent au pouvoir depuis 20 ans, “ce qui a permis de faire entrer Jette dans les enjeux du XXIe siècle” se vante Thomas Naessens. Pas de quoi renverser la table donc, “nous sommes convaincus du projet, on veut aller plus loin dans les enjeux climatiques et sociaux qui doivent être transversaux”. En clair, plus un règlement sans prendre en compte sa valeur environnementale et sociale.

”Bastion de résilience”

Un bastion écologiste, Jette commence à l’être. “On veut être un bastion de résilience, ou c’est agréable pour les plus vulnérables”, ajoute Nathalie De Swaef, qui conservera sa deuxième place sur la liste en 2024. Pour ce faire, l’actuelle échevine de la qualité de l’air et de la mobilité entend verduriser l’espace public. Des projets pour lesquels une collaboration avec la Région est nécessaire, comme pour l’achat du terrain vague longeant les rails à Esseghem, comme pour la tramification de la commune ou pour la mobilité plus générale, la commune jouit d’ailleurs du plus gros montant de subsides régionaux à cet effet. Les verts le savent, pour mener à bien leur programme environnemental, il faudra composer avec tous les niveaux de pouvoir.

Et Jette a encore de nombreux chantiers devant elle. Y compris sur l’épineux dossier de la mobilité, sur lequel les verts de nombreuses communes bruxelloises sont pointés du doigt. Jette ne fait pas exception, en octobre dernier, Nathalie De Swaef rétropédalait sur son nouveau plan de mobilité, sans le mettre à la poubelle pour autant, il figurera au programme de sa campagne.

Une commune rajeunissante, le départ d’Hervé Doyen (Les Engagés), les verts ont senti le coup. “Renforcer les sièges, baliser les politiques qui devront être écologiques et sociales, et mettre le focus sur la démocratie”, voilà les trois axes sur lesquels Thomas Naessens veut baser la campagne de sa liste. Rendez-vous en octobre 2024.