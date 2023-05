L’Atelier de recherche et d’action urbaines (Arau) boycotte le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels)

À lire aussi

L’absence de soutien financier structurel n’empêche visiblement pas le cabinet Smet de faire appel aux compétences de l’ASBL de façon récurrente. “Nous ne cessons d’être sollicitées pour réagir aux multiples projets de refonte de tous les piliers réglementaires de l’urbanisme bruxellois. En quelques mois seulement depuis la fin 2022, les travailleurs et bénévoles de nos associations ont dû fournir un travail d’analyse, quantitativement inédit, sur les projets de révision du Règlement régional d’urbanisme, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire et, maintenant, du Plan régional d’affectation du sol. Sans compter les réformes des divers arrêtés complétant ces textes fondamentaux”, détaille Marion Alecian. “À cet exigeant labeur, s’ajoutent les sollicitations médiatiques directement liées aux compétences du Secrétaire d’État : un travail des plus chronophages mais auquel l’Arau se prêtera toujours, pour nourrir le débat public, les idées, et informer correctement comités et journalistes.”

La directrice de l’Arau se demande ainsi pour “pourquoi et sur quoi le cabinet Smet bloque-t-il ? L’urbanisme serait-il trop politique ? Nos associations trop critiques ou pas assez constructives ? Ou la volonté est-elle de faire taire une parole libre, critique et indépendante sur la ville ?” Pour toutes ces raisons, l’ASBL estime qu’il “ne lui semble plus digne de coopérer avec le cabinet Smet. Elle n’ira donc pas au workshop sur le nouveau RRU organisé par le cabinet Smet ce jeudi 1er juin. Ceci “tant que les demandes de reconnaissance et les plans d’actions pluriannuelles, envoyés chaque année, ne sont pas sérieusement pris en considération et étudiés par son administration.”

Les autres sollicitations et demandent d’avis sur les réformes émanant du cabinet du secrétaire d’État seront également refusées. L’Arau sera par contre toujours présent dans les commissions de concertation, analysera toujours les concertations publiques, etc.