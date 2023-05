Pas d’élu et un panel citoyen tiré au sort : voici le plan de Schaerbeek pour relancer Good Move, “il faut rentrer dans la période de solution”

Celle-ci se déroulera en deux phases, nous apprend le cabinet de la bourgmestre f.f., Cécile Jodogne (Défi). Quatre soirées seront dédiées aux usagers des quartiers concernés, “l’objectif, c’est d’écouter”, raison pour laquelle ces moments d’échange se feront sans élu du collège, ou du conseil, du moins de la majorité.

Qu’est-ce que cela veut dire un collège communal qui ne rencontre pas les citoyens sur le sujet le plus clivant depuis des années à Schaerbeek, à savoir la mobilité ? “Dès qu’on met une personnalité politique, c’est avec elle que les citoyens veulent parler. Le but, c’est qu’ils parlent entre eux. Il faut aller plus loin que la nette opposition. Il faut rentrer dans une période de solution”, justifie le cabinet Jodogne.

Et après ? L’organisme “Dreamocracy” a été désigné par Schaerbeek pour mener ces échanges à bien, et des PV seront rédigés pour la phase 2.

Enjeu démocratique

Pour attirer les citoyens, des toutes-boîtes, du microtargeting sur Facebook et des affiches dans les lieux clés seront d’application cette semaine. “Le but, c’est d’aller chercher les gens qui s’expriment le moins”, explique le cabinet Jodogne, conscient que le risque d’un débat confisqué par les plus véhéments est grand. C’était d’ailleurs déjà un argument du Collège lors des précédents conseils communaux chamboulés. Selon les verts et Défi, une poignée de militants virulents confisqueraient le débat, empêchant les plus mitigés de s’exprimer, pour ou contre Good Move.

La communication sera, ici encore, déterminante. Il avait été reproché à la majorité schaerbeekoise de ne pas avoir assez travaillé là-dessus l’automne dernier. “Pourtant, jamais autant de moyens n’avaient été mis dans une campagne de communication”.

Une fois que chacun aura pu exprimer sa vision pour la mobilité dans le quartier, un panel citoyen représentatif de la population des lieux sera tiré au sort, c’est la phase 2.

Le cabinet de la bourgmestre table sur une composition en septembre. Ledit panel se réunira quatre fois afin de travailler sur différents scénarios, en se basant sur les PV rédigés à la phase 1.

Suite à cela, “le Collège s’engage à recevoir toutes propositions de scénario et à prendre une décision en regard de celles-ci”. Prendre une décision n’est pas ratifier : il faudra probablement encore par la suite modifier, amender, compléter ou supprimer des éléments. “On espère prendre une décision début novembre”, soit un an après l’embrasement de Schaerbeek sur ces questions clivantes.