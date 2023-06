30 crèches sur 41 en grève ce jeudi à Bruxelles-Ville, les travailleurs ont rencontré le bourgmestre et la ministre

200 personnes, selon syndicats, étaient présentes ce jeudi matin sur la place Surlet de Chokier, face au cabinet de Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de l’Enfance. La manifestation, organisée par les syndicats réunis en front commun, visait à demander plus de collègues pour le secteur des crèches à Bruxelles-Villes, ainsi que des tarifs préférentiels pour les travailleurs et travailleuses des crèches de Bruxelles-Ville. “Sur 41 crèches, 30 d’entre elles étaient fermées, affirme Zaccaria Moudden, délégué CGSP. Une puéricultrice qui veut placer son enfant dans une crèche bruxelloise, ça lui coûte entre 400 et 500 euros par mois. C’est une part non négligeable de son salaire.” La grève pourrait, dans certaines crèches, se poursuivre ce vendredi également.