Aide à la jeunesse : près de 100 places d’urgence supplémentaires à Bruxelles

Concrètement, les projets retenus permettront 60 prises en charges à long terme (sur un an) en famille d’accueil, 24 prises en charge pour une durée de 6 mois renouvelable (soit jusqu’à 72 places supplémentaires) par un service d’accompagnement et 12 prises en charge pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, soit neuf mois maximum. Soit 84 prises en charge supplémentaires rien que pour Bruxelles.

”Plusieurs acteurs de terrain ainsi que l’administration ont pu mettre en lumière une série de besoins supplémentaires, notamment à Bruxelles. “Ces nouveaux besoins sont en partie imputables aux différentes crises – sanitaire et énergétique qui ont accentué les fragilités au sein des familles. Il était donc important d’augmenter rapidement le nombre de prises en charge. Ces augmentations permettront aux mandants de prioriser celles-ci, afin d’assurer la sécurité des enfants en danger ou en difficulté”, explique la ministre en charge du dossier Valérie Glatigny (MR).

"On ne peut plus faire notre travail"

Cette annonce intervient alors qu'une cinquantaine de personnes du collectif bruxellois de l'Aide et de la Protection de la Jeunesse se sont rassemblées jeudi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) pour alerter sur la situation critique du manque de places d'hébergement à Bruxelles. "On ne peut plus faire notre travail", a déploré la directrice du Service résidentiel d'Urgence (SRU) La Traversée, Claire Meyer. "On place les enfants chez nous de manière indéterminée alors qu'ils restent normalement quarante jours. Ça bouche complètement le système." a ajouté la directrice du centre qui accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans.

Les services d'aide à la jeunesse demandent plus de moyens dans la capitale. Le problème principal selon eux, est un nombre de places d'hébergement qui n'a pas suivi l'augmentation de la population dans la capitale ces dernières années.

"On a pu obtenir des éclaircissements sur la création de places à Bruxelles, où les besoins sont plus spécifiques de la part de la ministre et des moyens supplémentaires, qu'elle-même estime insuffisants", explique Xavier Vanderstappen, membre du collectif, à la sortie d'une rencontre entre une délégation et la ministre chargée de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR). "La vraie solution, c'est de créer des prises en charge supplémentaires, en accompagnement ou en hébergement", a-t-il avancé.