Le PTB s'oppose à la présence de pornographie dans le questionnaire destiné aux demandeurs d'emploi

La députée bruxelloise Françoise De Smedt estime que "la commercialisation banale du corps est inacceptable pour un service public". "Jusqu'où Actiris va-t-il pour activer les demandeurs d'emploi ? Il s'agit d'un service public qui doit aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail décent. Les demandeurs d'emploi ne devraient pas être confrontés à de telles propositions. D'ailleurs, cela crée également des moments très inconfortables pour les conseillers d'Actiris eux-mêmes". Le PTB demande le retrait de la question.

Romain Adam, porte-parole d'Actiris, confirme que la question est posée, comme au VDAB en Flandre et au Forem en Wallonie. Cela se fait depuis 2015. Le contexte est toutefois important, précise le porte-parole. "Le questionnaire sert à déterminer un profil. Les demandeurs d'emploi qui veulent travailler dans le secteur audiovisuel doivent répondre à des dizaines de questions sur de nombreux genres. La question sur les films pornographiques en fait partie. Il ne s'agit pas d'une suggestion mais d'une question. Nous ne poussons pas les gens à travailler dans ce secteur.

"Nous comprenons que la question n'est pas facile, mais elle est importante pour nous", a ajouté Mme Adam. Ceux qui indiquent qu'ils ne sont pas intéressés ne recevront pas de propositions pour des films pornographiques ou érotiques, et ne risquent pas d'être sanctionnés, selon le porte-parole. On peut également se demander si beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine de la pornographie passent par les services de l'emploi. Des recherches ciblées auprès d'Actiris et du VDAB ne débouchent en tout cas pas sur des offres d'emploi à l'heure actuelle.

Actiris n'a pas l'intention de supprimer la demande elle-même. "Il s'agit d'une décision politique", précise Romain Adam. Le PTB s'adressera à Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du travail, à ce sujet.