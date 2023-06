Nicolas De Brouwer, un Flamand chez Défi : “le nationalisme flamand, c’est de la xénophobie avec une cravate”

Il faut dire que Nicolas avait beaucoup de préjugés sur les Wallons avant de découvrir le sud du pays. Le voisin de ses parents était, à l’époque, le vice-président du Sénat pour le Vlaams Belang. “D’où je viens, dans mon régendat aussi entre élèves, le nationalisme flamand est fort marqué. Ce sont des stéréotypes mais ils sont entrés dans la rhétorique. Ce discours ambiant entre dans ton esprit sans que tu y prêtes attention. À force de l’entendre, tu suis.” Quels types de stéréotypes ? “Toujours les mêmes. Les Wallons sont des paresseux qui ne veulent pas travailler. Nous, Flamands, payons pour eux.”

Sa venue en Wallonie, pour ses deux dernières années d’humanité, lui a ouvert les yeux, non sans difficulté. “Je me suis rapidement rendu compte que la Wallonie, ce n’est pas du tout ça. Le choc fut tel que j’en ai été physiquement touché les premiers jours. J’étais très mal à l’aise, j’avais mal à l’estomac. Tout ce que je pensais connaître de la Wallonie ne correspondait pas du tout avec la réalité.”

Son intégration a pourtant pris un peu de temps. Nicolas De Brouwer se souviendra toujours de son premier jour de classe, en 5e secondaire dans ce collège de Jemelle, près de Rochefort. “En tant que néerlandophone, j’étais mal vu. J’ai dû me prouver. J’étais le “sale nazi”. La première chose que j’ai entendue quand je suis entré dans ma nouvelle classe : “Pourquoi tu viens ici sale nazi. Qu’est-ce que tu viens faire ici, retourne en Flandre”. Et ça venait de mon professeur titulaire.”

Parfois même, à l’arrêt de bus, quelques élèves de son école lançaient à la cantonade : “Sales Flamands, on va recoloniser la Flandre. Il faut les exterminer. Tout en français !, etc.” Premiers jours très compliqués donc. “J’ai dû me prouver, en étant moi-même. Je ne voulais pas être accepté en tant que Flamand, je voulais être accepté en tant que Nicolas.” L’intégration a pris un peu de temps mais, avec le recul, le jeune Brugeois émigré en terres wallonnes assure avoir passé les meilleures années de sa vie scolaire dans ce collège. “Une fois la barrière des stéréotypes franchie, ça s’est très bien passé. De tout mon secondaire, mes deux années à Rochefort étaient ma meilleure époque.”

Selon lui, la persistance des stéréotypes entre Wallons et Flamands est ancrée dans notre modèle institutionnel. “L’importance accordée à la communauté et à la région est différente au nord et au sud du pays. Pour les francophones, la région prime, pas la communauté. Au nord, c’est l’inverse. C’est pour cette raison que les Flamands ne veulent pas lâcher Bruxelles. D’où l’importance pour les Flamands de parler néerlandais, de ne pas accepter le français dans la périphérie. Dès le plus jeune âge, l’intégration passe par le langage car c’est LE moyen pour s’intégrer dans la société. A contrario, j’ai l’impression, en tant que nouvel arrivé, qu’à Bruxelles, c’est la participation au projet qui prime, bien plus que l’identité. Malheureusement, notre modèle institutionnel ne permet pas de s’affranchir de ces stéréotypes. ”

Il se souviendra aussi de sa première visite dans la capitale. “Je suis venu en voyage scolaire quand j’étais encore à l’école à Bruges. Je devais avoir 14 ans. C’était l’horreur. J’étais choqué. C’était la première fois que je voyais des SDF, des gens dormir sur les grilles du métro. Je pensais d’abord que c’était des déchets. Quand j’ai découvert que c’était des hommes, des enfants, j’étais choqué. C’était sale et insecure. Puis j’y suis retourné plus tard, en sortie. Et j’ai découvert le côté agréable de Bruxelles. J’y suis aussi retourné en tant que touriste et je suis tombé amoureux de cette ville. L’atmosphère et le dynamisme de cette ville m’attirent énormément. C’est une ville d’opportunités, de chance et de rencontres.” Même plus peur, donc. Bien au contraire. “Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus en sécurité à Bruxelles qu’à Anvers. Tout le monde disait, ne va pas à Simonis après 22h. J’y passe souvent et je me demande encore de quoi ils parlaient. Alors qu’à Anvers, je suis tout le temps avec mes mains sur les poches.”

Son arrivée chez Défi ne doit rien au hasard. “Ce parti a quelque chose de plus que les autres partis francophones dans le sens où “il vise sur le long terme. Contrairement à beaucoup de formations politiques, de politiciens qui ne visent que le court terme.” Le jeune homme aurait pu intégrer un parti de sa langue maternelle ? “La question néerlandophone ou francophone n’a pas joué. J’ai délibérément choisi Défi car c’est un parti qui sait faire avancer les choses sans se laisser guider par les cris populistes ou électoraux. Certes, il aurait été plus facile d’opter pour un parti néerlandophone. Mais l’option la plus facile n’est pas toujours la meilleure. J’opte pour un projet clair : celui d’un engagement quotidien au-delà du tumulte.

Défi s’est pourtant construit sur la défense des intérêts des francophones, contre le nationalisme flamand. “Oui, évidemment. Et je souscris à la lutte pour la défense des francophones. Mais cela va plus loin. Les francophones ne doivent pas raccrocher leur droit d’existence au fait qu’il y a des Flamands au nord. Si on n’arrive pas à créer un projet francophone positif, indépendamment de ce qui se passe au Nord, ça ne marchera jamais.”

Selon lui, “le nationalisme flamand, ce n’est rien d’autre que la xénophobie avec une cravate. Quand j’entends les membres du VB ou de la N-VA, parfois un peu Open-VLD aussi dire : “nous sommes les meilleurs et on veut faire avancer notre peuple. C’est légitime. Mais leur façon de faire est de pousser tout le monde – les francophones en l’occurrence – vers le bas. Mais si tu pousses tout le monde en bas, tu ne montes pas. Tu descends avec. Tu as juste la plus belle vue. C’est ça le nationalisme flamand. Ceci alors que je suis convaincu que la majorité des Flamands n’a pas de problèmes avec les Wallons. Le problème est vraiment politique et institutionnel.”

”L’architecture institutionnelle du pays, mes relations avec mes amis néerlandophones quand même forts ancrés dans un certain nationalisme, mon passé en Wallonie, etc. Je me rends compte que la compréhension mutuelle entre ces deux peuples est complexe.”

Quant au Brussels bashing de certains députés néerlandophones du parlement bruxellois, le jeune Défi leur donne un seul conseil : “Arrête ! Si tu aimes vraiment Bruxelles comme tu dis, investis-toi. S’investir, ce n’est pas cracher sur Bruxelles en permanence. Ces députés ne défendent pas Bruxelles, ils défendent les idées de leurs partis. Ils ne sont pas bruxellois. Un nationaliste reste un nationaliste, bruxellois ou pas.”

Trop de députés néerlandophones par rapport au nombre d’habitants

Nicolas De Brouwer estime d’ailleurs que la représentativité des néerlandophones au parlement et au gouvernement bruxellois est trop forte par rapport au poids électoral néerlandophone. “Cela va peut-être choquer en tant que néerlandophone flamand mais je ne trouve pas ça normal. Même au niveau des budgets. 9 à 10 % de la population bruxelloise est néerlandophone. Et elle reçoit 25 % du budget culture. Évidemment qu’ils ont les plus beaux théâtres, évidemment qu’ils ont les événements les plus chics.”

Fusion des communes, des zones de police, etc., tous les partis néerlandophones de Bruxelles sont en faveur d’une rationalisation des institutions. Nicolas De Brouwer y est opposé. “Les institutions régionales bruxelloises, comme c’est géré maintenant : non merci. La gestion publique de la majorité des instances publiques est catastrophique. Je pense à Bruxelles Fiscalité, ne parlons pas de Vivaqua, Net brussels ne va pas tellement mieux, etc. Si c’est pour fusionner et avoir le même fonctionnement public, non merci.” Lui favorise “la proximité”. “Aujourd’hui, le premier repère avec les habitants, c’est la commune. Pourquoi fusionner ? Jette a 54 000 habitants, c’est la moyenne d’une commune normale en Flandre. Saint-Josse a près de 22 000 habitants presque, c’est plus que de nombreuses communes wallonnes.”