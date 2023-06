Du côté de la Stib, on a également communiqué via Twitter. On signale un début d'incendie qui provoque l'interruption du trafic sur une partie des lignes 1 et 5, plus précisément entre De Brouckère et Gare Ouest / Aumale (dans la direction Gare de l'Oueste/Erasme) et entre Aumale et Comte De Flandre (dans la direction Stockel/Hermann-Debroux).