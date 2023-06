Saint-Josse : Ahmed Mouhssin sera candidat bourgmestre pour Écolo

Les verts dévoilent leurs têtes de liste pour les élections communales de 2024. Après Emre Sumlu et Sirine Boucif à Molenbeek, Thomas Naessens et Nathalie De Swaef à Jette, c'est au tour d'Ahmed Mouhssin de se déclarer candidat bourgmestre face à Émir Kir, à Saint-Josse. "Saint-Josse traverse une période complexe, marquée par des défis majeurs tels qu'une gestion budgétaire défaillante, une absence de vision à long terme, des problèmes de propreté publique, de mobilité, de qualité de l'air, de clientélisme, une gestion irresponsable des finances publiques et des travaux publics désorganisés. Ce contexte difficile est exacerbé par une instabilité politique majeure : l'exclusion du bourgmestre par le Parti Socialiste en 2020 ayant amené à l'implosion du Parti Socialiste local, la démission de trois échevins de ce même parti et les tentatives de retrait des compétences de trois autres échevins", déclarent Ahmed Mouhssin, Élodie Cornez et Frédéric Roekens, ces deux derniers occuperont la deuxième et troisième place.