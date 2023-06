Vos courses à moitié prix : l’envol d’Happy Hours Market à Bruxelles depuis la crise du pouvoir d’achat

Le concept diffère de l’autre grosse entreprise déjà implantée dans ce segment. Contrairement à To Good To Go où l’on va directement chercher ses courses à petits prix chez les commerçants après avoir fait son shopping via l’appli, chez Happy Hours Market, on doit se rendre dans un point de collecte, là aussi après avoir fait son shopping via l’appli.

Concrètement, HHM met les produits rachetés via un réseau d’une quarantaine de grossistes et supermarchés (beaucoup de franchisés Carrefour, Spar, Delhaize, Intermarché mais pas Colruyt, Aldi ou Lidl) en vente sur son appli dès 13h. Le client a jusqu’à 16h pour faire ses courses en ligne, paye puis va récupérer son panier dans un point de collecte ouvert entre 17h30 et 19h30, tous les jours sauf le dimanche.

Happy Hours Market propose des produits de la grande distribution à moitié prix. ©DR

Le magasin en ligne propose ainsi plusieurs centaines voire milliers de produits chaque jour. L’offre décline tout ce que l’on peut trouver en supermarché, la variété en moins. Tandis que les produits non vendus en fin de journée approvisionnent une quarantaine d’ASBL caritatives actives à Bruxelles.

”Nous rachetons tous les invendus de nos partenaires. Financièrement, c’est plus avantageux pour les partenaires de travailler avec nous que de faire de la démarque ou de la promo en magasin”, contextualise Aurélien Marino, cofondateur de HHM avec Ludovic Libert. Tandis que sur le plan environnemental, ces franchisés et grossistes deviennent quasiment 0 % déchets alimentaires.

La crise Covid a ralenti le développement de la société créée en 2019. Qui a connu un bon en 2022 avec la crise inflationniste. Depuis, HHM vise une expansion XXL. “À Bruxelles, nous voulons doubler le nombre de points de collecte d’ici la fin de l’année. Et nous visons des ouvertures à Namur, Liège, Mons, Charleroi, Gand et Anvers en 2024”, poursuit Aurélien Marino, qui compte déjà sur 6 000 clients – dont 1 000 récurrents – à Bruxelles et 70 000 téléchargements de l’application. “L’objectif est de multiplier par trois le volume de collectes et les points de collectes.”

Aujourd’hui, HHM emploie 20 personnes et collabore avec une cinquantaine d’étudiants. Elle collecte entre 2 et 4 tonnes de produits alimentaires par jour. “On compte 220 tonnes d’invendus chaque jour à Bruxelles. Seules vingt tonnes sont récupérées puis redistribuées. Il reste donc une marge considérable.” Et des clients à capter. Profil type ? La classe moyenne inférieure, qui dispose d’un salaire ou d’un revenu trop élevé pour bénéficier de l’aide publique mais insuffisant en cette période de crise du pouvoir d’achat. L’étudiant, la mère de famille, le jeune travailleur, etc. qui doivent faire des économies.