Ce week-end à Bruxelles, Forest a la patate, Saint-Gilles reste dans sa bulle et Schaerbeek se refait la cerise

Saint-Gilles dans sa bulle

- ©Mariia Timofeeva

Saint-Gilles justifie sa réputation de repère d’artistes ce week-end. La librairie BD Web, bien connue des amateurs du 9e art de Bruxelles et d’ailleurs, organise en effet ses premières “Rendez-vous BD de Saint-Gilles”. Le programme est énorme et vous hallucinerez d’y croiser tant de talents s’exprimant depuis les studios et ateliers de la commune à la Porteuse d’Eau. L’événement est gratuit et centré place Van Meenen. De nombreux dessinateurs et scénaristes locaux en seront, de Saint-Gilles surtout (32 auteurs sur la cinquantaine d’invités) mais aussi d’ailleurs dans Bruxelles. Et puis d’Italie puisque les organisateurs convient ce pays de plus en plus présent dans la BD. Outre les dédicaces, expos et débats se tiennent dans divers lieux, cafés, restos et librairies de la commune. Retenons ainsi l’expo principale à la Maison du Peuple ou l’ouverture de L’Atelier Mille, ainsi que les rencontres à la Maison Communale. Très fun : une séance de dédicaces est prévue lors d’un concours de skate place Morichar.

+“Rendez-vous BD de Saint-Gilles”, ces 3 et 4 juin 2023 entre place Van Meenen et place Morichar et partout dans Saint-Gilles, gratuit.

Rue Wayez en fête

- ©Commune d'Anderlecht

Vous connaissez Onulphe&Berthe, Guidon&Gudule, le Duc d’Aumale ou encore Erasme et Rikske ? Ce sont les géants d’Anderlecht. Ils déambuleront ce samedi 3 juin dans la rue Wayez, où se termine le long chantier. Est-ce pour se faire pardonner encombrements, chahuts et poussières que les autorités aiment clôturer les travaux par des fêtes de quartier ? Ils ne l’avoueraient sans doute pas, mais la pratique est d’autant plus commode en période de campagne électorale… La Commune d’Anderlecht convie en tout cas riverains, commerçants et clients de l’emblématique artère commerçante pour “célébrer la réouverture de la rue”. Les géants ne sont pas les seules attractions. Histoire de prouver que les magasins sont “plus accessibles que jamais”, un tram historique baladera les visiteurs entre le square Albert 1er et le rond-point du Meir. Place de la Résistance, c’est un défilé de mode mis sur pied par les commerçants qui animera la journée. Échassiers, sculpteurs de baudruches, live painting, graffiti, escalade, grimage et château gonflable sont aussi du programme. Le chantier a été lancé en octobre… 2021. La fin du réaménagement méritait donc bien quelques bières. Juste le temps de se remettre avant les travaux place de la Vaillance.

+“Réouverture festive de la rue Wayez”, ce samedi 3 juin dès 13h à Anderlecht

Au Patatland, chez Charlotte, Désirée et Nicola

- ©Michel Devaux

On frétille comme une croquette dans la friteuse dès qu’une nouvelle expo fait pousser ses rhizomes chez Home Frit’Home à Forest. Ce week-end, l’insolite micro-musée de la frite bruxellois, et seul espace culturel à se dédier exclusivement à notre si gourmand patrimoine culinaire dans la capitale, peaufine la double cuisson de “Patatland”. Patatland, c’est un pays imaginaire où tous les habitants seraient des Monsieurs et Madames Patate. Et pour une fois, ce surréaliste territoire n’est pas dû à une Belge, mais à un Français. Michel Devaux, 91 ans de dégustations de frites, enrichit depuis 15 ans sa contrée peuplée de tubercules. 700 peintures et dessins en décrivent une population toute jaune, parfois en chemise, parfois épluchée. L’ancien publiciste y manie l’humour avec autant de dextérité qu’un patron de fritkot l’éplucheur. Attention : ses personnages ont des yeux partout.

+“Patatland”, finissage chez Home Frit’Home, samedi 3 juin de 13h30 à 18h30 et dimanche 4 juin de 13h30 à 18h, rue des Alliés 242 à 1190 Forest, gratuit.

Bières au grand cœur et queues de cerises locales

- ©La Brassicole Solidaire

On a rarement trouvé mieux pour joindre l’utile à l’agréable que de décapsuler une bière solidaire. Et il s’en décapsulera justement quelques casiers ce week-end lors de la 3e “Brassicole Solidaire”. Ça se passe au Brass à Forest (bien vu) et vous y dégusterez exclusivement des bières locales issues de brasseries à visée sociale et environnementale. Exit donc les multinationales et leurs pils au maïs : ici, tantôt le malt est fait de pain récupéré, tantôt les bénéfices sont reversés à des projets sociaux, tantôt l’orge est 100 % wallon et à prix juste. À la carte ce samedi : 100PAP, ILLegaal, Mazette, la Biche de Saint-Gilles, la Brasserie de La Lesse et la Brasserie de l’Orne. Le tout mis en mousse par des concerts et DJ set.

+“La Brassicole Solidaire”, ce samedi 3 juin 2023 au Brass, avenue Van Volxem 364 à 1190 Forest. Entrée gratuite, tour de dégustation à 12€, bénéfices reversés à 100 % aux projets des brasseries.

- ©GC De Kriekelaar

Vous préférez le fruit dans vos bières ? Alors rendez-vous à Schaerbeek où on déguste ce samedi le nouveau Kriot. Ce lambic est brassé par La Mule avec les traditionnelles griottes, cerises noires et acides récoltées sur les cerisiers plantés par des citoyens à l’initiative du centre culturel De Kriekelaar. Dès 14h, le breuvage sera présenté dans le jardin où se tiendra aussi un concours de pâtisseries à la cerise. Des fruitiers sont aussi mis en vente si vous désirez apporter votre récolte aux prochains brassins. En soirée, on se dirigera vers La Mule pour une visite de la brasserie et quelques concerts.

+“Kriot Fest”, ce samedi 3 juin 2023 dès 14h au GC De Kriekelaar, rue Gallait 86 à 1030 Schaerbeek. Puis à la brasserie La Mule (rue Rubens 95) dès 18h30.

Mieux vaut motard que jamais

- ©Escadron motocycliste de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles

Le soleil est de retour et l’envie d’escapade deux roues aussi. Mais les habitudes et réflexes peuvent rouiller. On salue donc l’initiative de l’escadron motocycliste de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles qui convient les bikers à sa journée sécurité. Ça se passe ce dimanche 4 juin sur le site du Centre Européen des Fruits et Légumes, derrière le Dockx Bruxsel. Au guidon d’un scooter, d’une 125 ou d’un plus gros cube ? Les moniteurs en bleu vous coachent sur un parcours pratique, des freinages d’urgence, évitements rapides ou grand 8, et assurent contrôle technique des motos et des cuirs et casques. Pas bête : PolBru est aussi au chevet des cyclistes qui trouveront là-bas de précieux conseils pour ne pas transformer les balades estivales en détours par l’hôpital.

+“Ready to bike day”, ce dimanche 4 juin de 10 à 17h, entrée via le boulevard Lambermont 1 (rond-point du Dockx). Gratuit. Inscription en ligne obligatoire pour les motards. Pas nécessaire pour les vélos.

Et encore des brocantes

Des trouvailles vous attendent encore partout dans Bruxelles ce week-end. La saison des brocantes bat son plein. La preuve avec la grande brocante d’Uccle Centre ce dimanche 4 juin 2023 autour du Parvis Saint-Pierre, la maison communale et le Globe. Un peu moins d’un millier d’exposants sont attendus dès 8h. Même jour à Ixelles, les Petites Puces convient 200 brocanteurs à animer le quartier Saint-Boniface dès 9h. Foodtrucks et animations pour enfants sont prévus. À Schaerbeek, des centaines de badauds sont attendues sur les échoppes de la brocante Helmet ce samedi 3 juin 2023 dès 8h. Même jour dès 9h, c’est sur la place Van Meyel à Etterbeek que 300 emplacements attendent les cartons de bananes.