Fuite d’eau chaussée de Drogenbos : Uccle veut rouvrir partiellement la semaine prochaine, Jean-Philippe a peur pour sa maison

Il aurait dû réintégrer sa maison, déclarée inhabitable, à la fin du mois mai, après des travaux de stabilisation. L’expert était passé. Et l’entrepreneur a même pu commencer à poser de pylônes à la cave voici trois semaines. Mais, après un jour de chantier, tout a été stoppé par le cabinet d'experts mandaté par l'assureur de Farys qui demande une contre-expertise. “Cela fait 4 mois que l’on sait qu’il y a des problèmes de stabilité et ils attendent le dernier moment pour demander cela, c’est incompréhensible. Ça repousse encore les travaux. Avec les congés du bâtiment, je ne vais pas pouvoir réintégrer ma maison avant la fin des vacances.”

En attendant, Jean Philippe est logé dans un Airbnb à dix minutes de chez lui, aux frais de l’assurance, “Ça aussi, ça a été un casse-tête. Ils ont voulu arrêter de payer à un moment et m’ont orienté vers le CPAS ou des centres d’accueil comme pour les sans-abri. Mais ce point est réglé : maintenant ils payent.” Le propriétaire revient juste dans sa maison pour nourrir ses poules et constater l’avancée des travaux en cours dans son rez-de-chaussée sinistré.

”Nous n’avons plus les mêmes intérêts avec la commune”

Alors que Jean-Philippe sentait un soutien de la commune dans les premiers mois qui ont suivi l’incident, il constate aujourd’hui que les autorités veulent la réouverture de la chaussée de Drogenbos, fermé depuis bientôt cinq mois. “C’est un gros bazar en termes de circulation, la chaussée d’Alsemberg, (perpendiculaire de la voirie, NDLR), est saturée tous les soirs et tous les matins, reprend Jean-Philippe. Les gens m’interpellent pour me demander quand mes travaux seront finis mais, avec cette nouvelle demande des assureurs, ça va encore prendre longtemps.”

Uccle ne compte pas attendre la fin complète des travaux. “Selon les informations dont je dispose, on envisage de rouvrir partiellement la chaussée vers Drogenbos la semaine prochaine, explique l’échevin en charge de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo). C’est bien là la plus grande crainte de Jean-Philippe. Même s’il comprend l’urgence de la situation, il a peur pour la stabilité de sa maison. Son expert a bien précisé que malgré les étançons horizontaux qui font reposer la maison sur celle de son voisin d’en face, il faudrait que la circulation routière ne passe pas à mois d' 1,50 mètre de la façade et pas à plus de 30 km/h.

De plus, la route doit être en bon état, sans trou et aucun dispositif de ralentissement ne doit être proche pour éviter de trop fortes vibrations. À la lecture de cet avis, la commune comprend alors qu’elle peut rouvrir partiellement et Jean-Philippe comprend que ce n’est pas possible puisqu’un ralentisseur est présent à quelques mètres de sa maison. Uccle n’a pas encore tranché vis-à-vis d'une potentielle interdiction du passage des camions ou des bus mais vient de lancer le réasphaltage de la chaussée endommagée et rappelle que la voirie est déjà limitée à 30 km/h. ” Personnes ne respecte cette limitation,” s’inquiète le riverain sinistré.

Calendrier décalé

La fermeture de la chaussée a par ailleurs provoqué un report des travaux de la Stib sur la chaussée d’Alsemberg. Ils devaient démarrer le 8 mai dernier. Les rails du tram, les arrêts et quelques traversées piétonnes doivent être changés.

”Avec la réouverture partielle de Drogenbos, les travaux sur Alsemberg devraient pouvoir commencer”, poursuit l’échevin. Notamment avec les impétrants. Toutefois, il y a des problèmes de disponibilité des entrepreneurs de la Stib et un autre chantier est programmé en août sur le prolongement flamand de la chaussée d’Alsemberg, bloquant ainsi certains travaux chez nous. On va essayer de concentrer au maximum les grosses interventions pendant les vacances mais il y aura des travaux aussi de septembre à décembre. La Stib opérera par petit tronçon et d’autres itinéraires seront proposés pour chaque phase du chantier.“