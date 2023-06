Après trois ans de travaux dans les Marolles, le parc des Brigittines est achevé (Photos)

©D.R.

Le parc est surplombé d’une dalle au pied du bloc de logement du Foyer Bruxellois. Cette dernière a aussi eux droit à sa cure de jouvence pendant les trois ans de travaux avec un nouvel espace convivial. Une fresque imaginée avec les habitants a aussi été réalisée par l’artiste Vincent Glowinski.

”Le long de la rue du Miroir, 700 m2 ont également été dévolus à la formation numérique d’une part et qualifiante en construction d’autre part, fait savoir la Ville dans un communiqué. Des ateliers seront dédiés à la maçonnerie, au coffrage, à l’éco-construction et au travail du bois et du métal, en partenariat avec l’atelier des Tanneurs et Kezco SPRL, issus du quartier ainsi que le Centre FAC. En parallèle, l’association Tournevie proposera des prêts d’outils aux particuliers.”

