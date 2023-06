L’Union championne ce dimanche? Les pronostics des ministres du gouvernement fédéral!

L’occasion pour La DH de sonder les plus vieux fans de l’USG mais aussi certains membres du gouvernement fédéral. Voici leurs pronostics.

Karine Lalieux : 2-1 pour l’USG, “au stade, je chante, parfois je hurle”

Après Charles Picqué – 1er fan de l’USG devant l’éternel -, la ministre fédérale en charge des Pensions Karine Lalieux est peut-être la personnalité politique qui suit le club de football de l’Union Saint-gilloise depuis le plus longtemps. C’est bien simple, elle y allait déjà toute petite avec son papa, professeur à Saint-Gilles. “Nous étions derrière les barrières”, se rappelle la socialiste. “Aujourd’hui, je suis les matches dans la tribune, avec les anciens.” Karin Lalieux voit évidemment son club de coeur terminer premier du championnat. Via une victoire de l’USG 2-1 (contre Bruges). Elle voit également Genk battre l’Antwerp, sur le même score.

”Évidemment qu’ils seront champions. Ils méritent de l’être. Ils le méritaient déjà l’année passée. Donc, l’Union va battre Bruges et Genk, qui doit sauver son honneur, battra l’Antwerp. Quel que soit le score final, la Bruxelloise ira faire la fête après le match. “Quoi qu’’il arrive avec l’Union, il y a toujours la fête. Ce fut le cas l’an passé alors que l’on savait que le club ne serait pas champion.”

Karine Lalieux - Ministre des Pensions © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Dans le stade, Karine Lalieux avoue se lâcher complètement. “Je chante, je hurle parfois. Je suis infernale au stade. Pour moi, c’est nonante minutes de défouloir complet. J’adore les stades où tout se passe bien, la foule, les gens qui chantent comme un seul corps !”

Mathieu Michel : 3-1 pour l’Union, “le FC Bruges n’est pas en forme”

Le secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel voit lui aussi l’USG gagner le match, sur un score assez large même. “Je crois que l’Union va l’emporter assez facilement. Le FC Bruges n’est pas en forme. 3-1 pour l’Union donc.” Il voit également Genk emporter son duel face à l’Antwerp. “Genk va probablement gagner. S’ils veulent encore jouer en Champions League l’année prochaine, ils doivent gagner. C’est une motivation importante. En plus, l’Antwerp ne semble plus en grande forme.” Pour le libéral, l’Union Saint-Gilles sera donc championne de Belgique.

Pierre-Yves Dermagne : 3-2 pour l’USG, “une histoire forte dans laquelle l’esprit d’équipe et la coopération jouent un rôle de premier plan”

Retour à gauche avec le pronostic du ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS). Lui aussi voit une victoire des Bruxellois sur le score de 3 buts à 2. Au nord, Genk ira battre l’Antwerp chez lui. L’Union championne donc. Ce qui réjouit ce grand fan de l’Union rochefortoise. “L’Union, il s’agit d’une histoire forte dans laquelle l’esprit d’équipe et la coopération jouent un rôle de premier plan. Devenir champion lors de la saison suivant le retour en première division après 48 ans d’absence, ce serait quelque chose.” Le cœur du socialiste battra également pour l’Union rochefortoise. “Je suis particulièrement fier et du coup un peu chauvin envers l’Union rochefortoise, qui réalise une magnifique saison. L’ambition du club se voit récompenser par les titres de champions de ses deux équipes seniors masculines. Cela augure de belles choses pour la suite.”

Georges Gilkinet : 2-1 pour l’USG, “un club qui apporte de la fraîcheur dans le football belge”

Grand fan du Standard de Liège, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet voit lui aussi l’Union championne. Il parie sur une victoire de l’USG 2-1 contre Bruges et envisage un partage entre Genk et l’Antwerp (2-2). "Je vois l’Union Saint-Gilloise remporter le championnat parce que c’est le club qui apporte de la fraîcheur dans le football belge, dans son stade vintage, avec les meilleurs supporters de Belgique (après ceux du Standard). Aussi parce qu’il développe un jeu collectif et chatoyant, sous la houlette d’un coach qui tire le meilleur des joueurs qu’il a à sa disposition. Un titre de l’Union, ce serait une chouette histoire belge !”

L’Ecolo supporte le Standard depuis qu’il est gamin, “comme mon papa”. “Et même si le Standard m’a régulièrement déçu ces dernières années”. Mais son sport collectif préféré, “c’est décidément le basket et le club de mes enfants, le RCS Natoye qui bénéficie de mes enthousiasmes de supporter !”

Sa consœur Zakia Khattabi (Ecolo), en charge du climat a préféré ne pas faire de pronostic hasardeux. Elle ne suit pas le football.

Tinne Van der Straeten : Antwerp perd 4-0, "100 % derrière l’Union”

Elle habite à Koekelberg, de l’autre côté du canal par rapport à l’Union. Mais, Tinne Van der Straeten (Groen) se dit “100 % derrière l’Union”. L’écologiste prévoit une victoire serrée 2-1 pour les unionistes face aux Brugeois. De son côté, Antwerp se ferait battre à pleine couture 4-0 à Genk.

Liesbeth Homans : 1-2 pour Anvers, “ce serait bien pour ma ville d’avoir à nouveau un champion de football après 66 ans”

Ancienne ministre flamande, première femme à devenir ministre-présidente, un temps échevine anversoise aux côtés de Bart De Wever, Liebeth Homans (NVA) siège désormais au perchoir du parlement flamand. Cette Anversoise pur jus réside dans le quartier de Wilrijk, fief du Beerschot, emblématique rival du Royal Antwerp… Mais le cœur de la nationaliste penche toutefois pour The Great Old, dont elle prévoit la victoire. 1-2 pour Anvers contre Genk, et 2-1 pour l’Union contre Bruges. Un pronostic offrant la coupe aux Anversois.

”Pour être honnête : je ne suis pas une grande fan de football, ni une grande connaisseuse. J’aime surtout le basket”, confie-t-elle. Mais “ce serait bien pour ma ville d’avoir à nouveau un champion de football après 66 ans.”

Pour la Malinoise Caroline Gennez, c’est Anvers qui l’emporte

La nouvelle ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes, Caroline Gennez, aime le foot et suivra certainement les matchs de ce week-end. Née dans le Limbourg, celle qui habite désormais en province d’Anvers, à Malines, reste dans l’âme une supportrice de Saint-Trond. “Mais j’ai de la sympathie pour Union, l’underdog, également en jaune et bleu.”

Selon la socialiste flamande, ce sera néanmoins l’Antwerp qui l’emportera 0-1 face aux Limbourgeois de Genk. “Je trouve inspirant le talent du jeune Arthur Vermeeren. Et avec les personnalités d’expérience comme Alderweireld et un excellent gardien, ils n’encaisseront pas.”

Et Bart De Wever ? Le bourgmestre d’Anvers préfère le basket

Président du premier parti de Belgique, bourgmestre de la plus grande commune, Bart De Wever (NVA) ne le cache pas : il n’est pas un grand fan de foot. Le nationaliste préfère le basket, et supporte à ce titre les Antwerp Giants. Vous ne verrez donc pas le bourgmestre dans les tribunes de Genk. “Il n’aime pas le 'glory hunting'”, justifie son porte-parole. “Sa présence signifierait qu’un vrai fan serait privé de siège, et ce serait malhonnête d’assister soudainement à un match alors qu’il ne le fait jamais habituellement.”

En tant que premier citoyen anversois, De Wever dit entretenir de bonne relations avec les différents grands clubs de son entité : Antwerp, le Beerschot, Berchem Sport et le KSC City Pirates. “Pour dimanche, il espère naturellement un bon résultat pour le RAFC, car une victoire pour un club anversois se répercute toujours sur la ville. Quand les clubs anversois se portent bien, cela contribue à l’image et à la fierté de la ville.” Une chose est sûre : le patron de la NVA prévoit, étant donné que le club a déjà gagné la coupe, une fête sur le Groot Markt d’Anvers.

Sortons du giron politique, anciens ou néofans, plusieurs supporters assidus des tribunes forestoises se sont également prêtés au jeu des pronostics.

Eric Boever (RTFB), néosupporter : 2-1 pour l’Union, “on sera tous supporters de Genk dimanche”

Le journaliste de la RTBF Eric Boever l’avoue d’entrée, il est un “néofan”. “J’ai mon abonnement depuis qu’ils sont en D1. Mais je ne suis pas un touriste. Je viens même quand il pleut, je fais les déplacements, j’étais à Leverkusen, etc. Et même si l’Union connaît des jours plus sombres plus tard, j’y serais toujours.” Son club d’enfance, c’est le Standard. “En foot, on a le droit d’avoir plusieurs amours”, assure-t-il. Je revendique la possibilité de supporter deux clubs même si le jour où le titre se jouera entre les deux, ça sera plus compliqué.”

C’est son fils qui l’a invité à voir un match de l’Union pour son 60e anniversaire. “Contre l’Union, forcément. C’était le jour où l’Union a battu le standard 4-0. J’ai découvert équipe hyperséduisante. J’ai été séduit à la fois par le jeu et par l’ambiance.”

Eric Boever (RTBF) à l'Union Saint-gilloise. ©DR

En tribune, il débout avec sa bande de potes. “On est tous debout, il n’y a pas des places réservées, c’est un peu à l’ancienne. Il y a plein d’enfants, c’est très détendu. Je suis déjà allé voir le Standard, c’est autre chose. On ressent une vraie puissance, une puissance parfois violente. C’est aussi génial mais c’est très différent.” Ce qui le séduit également à l’Union, c’est l’ambiance aux abords du stade. “C’est génial. Il n’y a pas de prise de tête, pas de forces de l’ordre, pas d’autopompe, pas de barrière Nadar, etc.”

Revenons au sport. “Ça va être chaud ! On sera tous supporters de Genk dimanche. Ceux qui pensent que Genk sera démobilisé se trompent. Mais cela risque d’être frustrant car même si l’Union gagne 5-0, ce n’est pas ça qui fera qu’elle sera championne.”

Eric Boever voit une victoire de l’Union 2 buts à 1 et, “on espère une défaite de l’Antwerp”.

Séverine Provost : 2-1 pour l’Union, “leur force, le jeu collectif et une niaque hors du commun.”

Autre fan, de la première heure cette fois, Séverine Provost, la patronne de Be-Culture, une agence de communication spécialisée dans la culture bruxelloise et belge. Elle y va avec son fils depuis plusieurs années, en famille, bien avant la montée de l’USG en D1. “Notre sort n’est malheureusement pas entièrement entre nos mains mais cela serait extraordinaire pour l’USG d’être champion pour cette deuxième saison en D1.” La Bruxelloise souvient que lors de la montée de son club en D1 l’année passée, “les mauvaises langues disaient que c’était normal d’être au top car ils sont gonflés à bloc en première saison mais que, la deuxième saison, ils n’assureront plus. L’Union est pourtant toujours bien là et plus forte que jamais.” Selon elle, la force de l’Union, c’est le jeu collectif et une niaque hors du commun.”

Son pronostic : 2-1 pour l’Union Saint-gilloise.