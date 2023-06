Affaire Sanda Dia : des centaines de manifestants à Bruxelles contre la justice de classe et le racisme

La cour d'appel d'Anvers a condamné les 18 membres du cercle étudiant Reuzegom à des peines de travaux d'intérêt général allant jusqu'à 300 heures et à des amendes de 400 euros pour la mort de Sanda Dia.

"Nous ne croyons pas que la classe sociale des suspects et de Sanda n'ait pas joué un rôle dans cette histoire", tancent les manifestants. "Nous ne croyons pas non plus que la couleur de peau et l'appartenance ethnique de Sanda n'aient pas joué un rôle. Aurait-on eu la même indulgence si les auteurs avaient été d'origine africaine ou maghrébine?", s'interrogent-ils.

Les manifestants estiment que le traitement judiciaire de la mort de Sanda Dia n'est pas un incident isolé. Ils établissent un parallèle avec la mort de Mawda, Adil et Mehdi, tous tués lors d'interventions policières.

La presse en a également pris pour son grade, alors que les médias n'ont pas révélé l'identité des membres du cercle étudiant condamnés. Plusieurs manifestants ont scandé leurs noms et affichaient des pancartes reprenant l'identité des coupables.

"Si les suspects ne sont pas riches ou blancs, leurs noms et leurs photos sont diffusés beaucoup plus rapidement, avant même qu'ils ne soient condamnés, avant même que leur culpabilité ne soit établie", affirment les manifestants. "Dans ce cas-ci, alors qu'il s'agit de riches blancs, les médias trouvent toutes sortes d'astuces pour esquiver de mentionner leurs noms", ajoutent-ils.

"Nous sommes déçus par cette décision (judiciaire), car elle est disproportionnée par rapport à l'acte terrible qui a été commis", a déclaré M. Daizy. "Lorsque la justice favorise les personnes qui ont de l'argent et du pouvoir, il n'y a ni justice ni égalité. Cela montre une fois de plus que le racisme continue à jouer un rôle dans notre société. Cette société entretient le mythe selon lequel l'éducation est le meilleur moyen d'accéder à une vie meilleure, mais l'affaire Sanda Dia prouve que le racisme reste une pierre d'achoppement pour un grand nombre de personnes", a-t-il relevé. "Être noir n'est pas un crime", a-t-il conclu, après avoir exprimé sa lassitude de voir autant de personnes noires perdre la vie.

"Combien d'enfants ont les mêmes ambitions, les mêmes rêves et les mêmes projets que Sanda?", s'est pour sa part demandé Joseph Mendy, dont le fils de six ans connait l'histoire de Sanda Dia. "Dans 10 ans, est-ce que ce sera à l'un d'entre eux de subir ce sort?", s'est-il inquiété.