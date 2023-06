Cureghem : 28 cuisines rue des Bassins pour un nouveau food market inspiré du Wolf

©D.R.

Les porteurs du projet expliquent dans leur note de synthèse vouloir s’inspirer du Wolf, un food market dans le centre de Bruxelles, qui compte 19 restaurants, deux bars, une microbrasserie et une chocolaterie. Dans leurs plans, un espace serait aussi prévu pour venir chercher à pied sa commande ou pour faire patienter des livreurs à domicile. 12 emplacements vélos et trois emplacements pour des deux-roues motorisés sont programmés côté rue des Bassins pour ces derniers. Un partenariat avec Idée 53, qui propose des formations professionnelles notamment de commis de cuisine et de commis de salle, est aussi envisagé.

“Notre activité crée entre 5 et 10 emplois d’administration de site et entre 80 et 90 emplois en cuisine : chefs, sous-chefs, commis,” peut-on lire dans le descriptif du projet. Le travail avec des producteurs locaux est aussi au menu.

”Supprimer les odeurs”

28 cuisines, ça sent bon, mais les odeurs de nourriture pourraient aussi incommoder les riverains de Cureghem. D’autant plus que l’espace pourrait aussi rester ouvert le week-end. “Trois systèmes complémentaires de filtrations depuis la cuisine jusqu’à la sortie d’air extérieure sont mis en place pour supprimer efficacement toutes les odeurs.”

Si le projet est accepté, huit mois de travaux seront nécessaires pour pouvoir accueillir une centaine de gourmands en intérieur et 75 en extérieur. Ce food market dit viser principalement les habitants du quartier, dont le nombre ne devrait cesser d’augmenter dans les prochaines années avec les projets immobiliers le long du canal.

”Le site ne dispose pas d’emplacement de stationnement pour voitures sur place. Le demandeur est en discussion afin de réserver une quarantaine d’emplacements de stationnement dans un parking situé à environ 150 m du site de projet.”