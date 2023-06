Deux Français lancent une fromagerie dans le quartier Saint-Antoine à Etterbeek : “il manquait ici des commerces de spécialité”

”On propose aujourd’hui 55 références de fromages, et une quinzaine de charcuterie. L’offre est appelée à évoluer”, nous explique Thomas Breton. Sans surprise, environ 70 % de l’offre fromagère est d’origine française. Mais on retrouve également des produits suisses, italiens et belges.

Outre la fromagerie, le lieu fait office d’épicerie fine avec notamment une sélection de vins naturels. Sur le temps de midi, des sandwichs à emporter sont vendus.

Par leur boutique, les Français espèrent contribuer à la redynamisation de la place etterbeekoise. “C’est une belle place, mais qui manquait de dynamisme. Il manquait notamment ici des commerces de spécialité. On veut refaire vivre ce quartier.”

Place Saint-Antoine, 41, Etterbeek ; Ouvert du lundi au samedi 10h à 18h30