Mahinur Özdemir, ex-députée bruxelloise, devient ministre dans le gouvernement d’Erdogan

Mahinur Özdemir Göktas, qui a la double nationalité belgo-turque, est la seule femme du gouvernement turc. Elle avait débuté au niveau communal, à Schaerbeek, où elle avait été élue conseillère communale en 2006 sous les couleurs du cdH (devenu Les Engagés). En 2009, elle avait ensuite décroché un siège de députée bruxelloise, toujours pour le parti humaniste. Sa prestation de serment la tête couverte d’un foulard n’était alors pas passé inaperçue et avait suscité de longs débats sur le port de signes religieux dans une assemblée politique. La députée d’origine turque était alors soutenue par l’ancienne présidente des centristes, Joëlle Milquet. L’accession de Benoît Lutgen à la présidence du cdH avait toutefois changé la donne. Les relations entre la députée et la direction du parti s’étaient tendues jusqu’à son exclusion en 2015 pour ses difficultés à reconnaître clairement le génocide arménien. Mahinur Özdemir Goktas avait continué ses mandats régional et communal en tant qu’élue indépendante. L’élue avait ensuite été en discussion avec le PS, avant de finalement annoncer qu’elle ne se présenterait pas aux communales de 2018 ni aux régionales de 2019. Elle avait alors quitté la vie politique belge avant de devenir, en janvier 2020, ambassadrice de Turquie en Algérie.

©BELGA