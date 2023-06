”Pas deux saisons d’affilée !” Retour sur l’ascenseur émotionnel des supporters unionistes

BELGA PHOTO EMIEL CARTER

L’Union saint-gilloise visait le titre. Il fallait une victoire de l’Union face à Bruges et un nul ou une défaite de l’Antwerp face à Genk. Et le scénario défilait bien. Genk marque avant la pause et l’Union au retour des vestiaires. Le Marien raisonne et les fenêtres des bars aux alentours manquent de céder sous la pression des supporters entassés pour voir un bout d’écran. Tous les chants y passent.

supporters union saint gilloise defaite championnat Belgique ©JEAN LUC FLEMAL

L’Antwerp égalise, mais Genk repasse en tête. Et dans les rues forestoises, on se prête à rêver “C’est pour nous cette année. Ils vont le faire. Ici, ici, c’est Saint-Gilles.”

supporters union saint gilloise defaite championnat Belgique ©JEAN LUC FLEMAL

La désillusion

Alors que le titre est à portée de coup de sifflet final. Bruges égalise – “Ce n’est pas possible, pas maintenant pas comme ça”, “Bon bah, j’ai repris une bière pour rien…” – Puis enfonce le clou. Au total, trois buts en 10 minutes. Score final : 3-1 Bruges-Union ; 2-2 Antwerp-Genk. L’Union qui s’apprêtait à se saisir son titre premier titre en D1 depuis 88 ans se retrouve 3e du championnat de Belgique.

.Devant le Marien, le silence s’installe, l’effondrement touche tous les fans des Jaune et Bleu. ” Pas deux saisons d’affilée… On n’est même pas deuxième. C’est le bordel… À dix minutes. On est passé à rien. Fallait jouer à dix derrière.”

Flamme de fans

Rapidement, le choc fait place aux souvenirs. "C’était une saison magnifique." Quelques chants résonnent à nouveau. "On aime le beau jeu, l’Union en offre. On sera évidemment là, l’année prochaine", rassure Julien, quelques minutes après l’annonce des résultats. Son ami, Kevin, qui vit juste en face du stade et suit les unionistes depuis tout petit en famille, restera aussi fidèle au poste de supporter. Le 12e homme ne lâchera pas son équipe même si la fête sera moins belle qu’espérée. ”On a connu bien pire que ça.”

©JEAN LUC FLEMAL

Avant le match un supporter nous confiait que tous les unionistes étaient aussi arbitres et coachs… Ce dimanche, les vieux de la vieille auraient préféré remonter le temps. "Ça ne sert à rien d’en parler des heures… Moi je ne suis jamais déçu.”