Une salle de boxe gratuite à Tour&Taxis : “le sport ne doit pas avoir de barrière”

Sport2be sport boxe jeunes aide entraineur gare maritime salle ©Jean Luc Flemal

Et la formule fonctionne. Lancée en 2019, l’Asbl propose déjà du football, du basket et de la danse dans plusieurs communes bruxelloises. “On avait une vraie demande pour la boxe, beaucoup de jeunes nous en parlaient. C’est pour cela qu’on a lancé cette salle fin mars.” Depuis 80 jeunes s’y entraînent tous les samedis par groupe d’une petite vingtaine, la plupart du temps mixte. “C’était important aussi, ici, on a au moins 30 % de filles par groupe,” complète Jill. “Il y a juste un groupe avec uniquement des filles,” nous explique Oussama qui a rejoint l’aventure comme coach. Blessé, le jeune homme ne peut plus continuer de boxer dans sa salle, la Capital City Boxing, mais il peut toujours entraîner. Quand il a entendu parler de ce projet, il n’a pas hésité. “C’est une super idée. La boxe n’est pas un sport cher mais il faut tout de même payer la salle, l’organisation, les coachs. Le rendre accessible comme ça pour des jeunes, c’est génial. Il y a une grosse demande.” Les coachs sont tous des boxeurs confirmés, bénévoles défrayés.

Sport2be sport boxe jeunes aide entraineur gare maritime salle ©Jean Luc Flemal

Pour les parents comme Yasmin, la formule est parfaite. “Cela permet de tester un sport sans devoir payer un abonnement à l’année.” Sa fille Nesma 9 ans, les gants aux points, semble avoir trouvé sa passion. “Elle attend chaque samedi avec impatience. Il faut dire que les coachs ici sont très attentifs à chaque jeune et prennent en compte leurs différences, s’ils sont plus timides par exemple. Ils sont motivés et motivants et ça pousse les jeunes.”

Sport2be sport boxe jeunes aide entraineur gare maritime salle ©Jean Luc Flemal

Sur toutes ses activités Sport2be compte au total 1.200 jeunes inscrits de 6 à 25 ans .

Du sport à l’emploi

Et l’Asbl va plus loin puisque le sport n’est pas qu’une porte d’entrée. Elle développe maintenant de l’accompagnement à l’accès à l’emploi pour les plus grands via son programme Job2be. Nikita, program manageuse pour ce pôle, tente de tisser des contacts avec des entreprises pour proposer des stages ou des premières expériences. 100 jeunes sont suivi dans cet accompagnement. “On a aussi des jeunes qui étaient dans des activités sportives puis qui deviennent coachs. En fait, en plus de la pratique d’un sport, nos activités leur transmettent des valeurs de rigueur, de respect, de ponctualité. Ça sert ensuite aussi pour le monde du travail.”

Alors que dans ses débuts l’Asbl essayait de démarcher des partenaires publics, ce sont maintenant les communes qui viennent à elle. “On propose quelque chose d’essentiel que beaucoup de communes ne peuvent plus offrir, complète Nikita. Et pour nous, ces partenariats sont idéals, on utilise les infrastructures qu’on nous met à disposition comme les nouveaux terrains de la cité moderne à Laeken par exemple.” Pour le cas de la salle de boxe, c’est le gestionnaire de la gare maritime qui met à disposition les locaux gratuitement et la fondation Décathlon qui a financé 10 000 euros de matériels et 5 000 euros supplémentaires pour lancer l’organisation. C’est Sophie, de chez Décathlon qui est allée, avec l’ASBL, chercher les financements. “On partage les mêmes valeurs avec Sport2be. La boxe, c’est mon sport et ça souffre encore de beaucoup de stéréotypes : on dit que c’est violent, individuel. Mais au final, ça canalise et la boxe ça se pratique d’office avec des partenaires. Les jeunes apprennent ensemble.”

Sport2be sport boxe jeunes aide entraineur gare maritime salle ©Jean Luc Flemal

L’enseigne d’équipement sportif milite également pour assouplir les règles de dons de matériel pour le sport. “Aujourd’hui, légalement, on ne peut pas donner parce que c’est considéré comme non-essentiel. Mais nous avons des stocks de seconde main qui pourraient aider des clubs ou des communes…. Il faudrait que ça change.”