Union-Bruges : les abords du stade Marien bouillonnent avant le coup d’envoi du match décisif, “on va gagner”

Les bières coulent déjà à flots. Mais pas suffisant pour étancher la soif de victoire des unionistes. “On va gagner” assure Pascal qui suit l’USG depuis 40 ans. ” Ma première saison, c’était en 82.” Supporter de tous les matchs, il est déjà fier des unionistes avant même le dénouement de la soirée.

©JEAN LUC FLEMAL

Une saison “incroyable”

Si l’Union gagne contre Bruges et que l’Antwerp ne gagne pas contre Genk, les unionistes seront champions de Belgique. Entre deux “Ici, ici, c’est Saint-Gilles !”, Pascal se remémore “l’incroyable” saison des Jaune et Bleu, “surtout vu leur budget. Si on m’avait dit qu’on ferait un tel parcours en Europe. Mais même si on finit deuxième du championnat ce soir, ce sera la fête. Il faut dire que le club fait un travail de dingue en nous dénichant ces joueurs.”

Plus loin, devant les entrées du stade, après un fameux “On reste au Bar !….”, nous tombons sur un groupe de trentenaires, Taki, Gauthier et Corentin. Pour eux aussi, la victoire ne fait pas de doute. ” Mais l’essentiel, c’est qu’ils nous fassent rêver. Et cette année encore, ils ont surpris tout le monde.”

©JEAN LUC FLEMAL

”On va voir s’il y a une justice dans le foot”

Au milieu de la foule agglutinée avec sa pinte devant le Marien, on croise aussi un supporter pas comme les autres : Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles. Pour USG-Club Bruges, il pronostique une ouverture du score adverse, puis une remontée des unionistes. “Ce sera 2-1 pour l’Union et pour le spectacle. ” Concernant l’autre match où tout se joue ce soir, Genk-Antwerp, le bourgmestre s’en remet au "sort." “Ce n’est pas entre nos mains : on va voir s’il y a une justice dans le foot et si l’argent ne gagne pas forcément. ”

©JEAN LUC FLEMAL

Coup d’envoi 18 h 30 pour les deux matchs.