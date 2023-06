Bonne nouvelle pour le théâtre le Public à Uccle : le dossier est à l’enquête et le budget presque bouclé

À lire aussi

L’enquête publique portant sur les aménagements à réaliser à Uccle est en cours. Deux salles sont prévues : une grande au rez-de-chaussée de 309 places et une de 134 au premier étage du bâtiment situé le long de la place Goossens. Au rez-de-chaussée de ce dernier, un espace Horeca de 80 couverts verra le jour. Pour réaliser la grande salle, le Public doit construire une extension et ne souhaite pas conserver l’ancienne salle d’audience du bâtiment par souci de visibilité pour les spectateurs.

Les documents mis à l’enquête présentent aussi le rapport d’incidence du projet sur le quartier. On peut notamment y lire qu’en soirée principalement, l’activité du théâtre et du restaurant pourrait avoir “un impact significatif” sur la circulation locale.” L’offre de stationnement public existante ne permettra pas non plus d’absorber la demande de places de parking. L’affluence maximale estimée par l’étude indique 483 personnes dont environ 130 voitures.

Le scénario tablant sur 65 % de public bruxellois et 35 % vendant d’ailleurs en Belgique, l’hypothèse d’une navette au départ du parking de délestage Stalle est envisagée. Des négociations seront lancées aussi pour mutualiser de place de parking d’écoles ou de commerces avoisinants. La commune est également en train de préparer un dossier pour libérer 40 places du parking du Doyenné, aujourd’hui louées par des particuliers. Les locataires seraient redirigés vers un nouveau parking rue des Fidèles mais toutes les places ne seront vraisemblablement pas compensées.

L’enquête publique se termine le 20 juin