Cocom intégrée au parlement, fusion des communes, 50 députés max, listes bilingues, etc. : le plan de l’Open-VLD pour renforcer la Région bruxelloise

Validées lors du congrès national du mois de mai dernier, ces pistes sont défendues aujourd’hui par les deux figures principales de l’Open-VLD bruxellois : la Sanpetrusienne et secrétaire d’État en charge du Budget Alexia Bertrand et le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz. Elles s’inscrivent dans un double objectif d’efficacité et de modernité. “La loi spéciale de 1989 relative aux institutions bruxelloises avait pour objectif de protéger les droits des francophones de Bruxelles. Elle a porté ses fruits mais, depuis, Bruxelles a changé. La pacification linguistique est une réalité à Bruxelles. Elle a néanmoins engendré une vraie complexité institutionnelle”, constate Sven Gatz. Qui pointe ici la Commission communautaire française (Cocof), son pendant flamand (VGC) et la Commission communautaire commune (Cocom).

Pour les deux élus bruxellois, il est temps de “passer à une nouvelle étape en intégrant ces entités au sein du parlement bruxellois”.

“La réalité est que la Cocom et la région sont bien plus proches qu’avant. On pourrait facilement faire une commission ‘Cocom' au sein du parlement bruxellois.” Quid de la VGC et de la Cocof ? “On pourrait, dans une phase intermédiaire, acter que les élus francophones décident des matières francophones et que les élus flamands décident des matières flamandes. Mais, l’idée est que ces institutions soient intégrées dans le parlement bruxellois. Qu’il n’y ait plus qu’un seul greffe, une seule administration, un seul bâtiment, une seule existence juridique au sein du parlement. ” Avec, pour vision finale “le renforcement de la région bruxelloise en tant que telle et un moindre poids offert aux communautés”.

ITW croisée Bertrand/Gatz ©cameriere ennio

Dans la même veine, les libéraux flamands souhaitent également réduire la taille du parlement bruxellois, de 89 à 50 sièges, répartis comme suit : 40 francophones et 10 néerlandophones (contre 17 actuellement). Soit un ratio de 80/20, supérieur à la proportion de néerlandophones à Bruxelles estimée à 10 %. “Mais dans la lignée de la clé de financement de Bruxelles fixée à 80/20 % ”, rétorque Sven Gatz. L’Open-VLD n’est pas arc-bouté sur cette clé, “l’objectif principal reste la réduction du nombre de députés”, embraye Alexia Bertrand. À ceci s’ajoute la possibilité de créer des listes bilingues aux élections régionales. “Pour de très nombreux Bruxellois, ces listes multilingues sont une évidence aujourd’hui”, argue la Sanpetrusienne. Qui rappelle que, “lors de mon passage à l’Open-VLD, je n’ai eu que des retours positifs. Personne n’y a vu une forme de trahison mais bien le constat que nous appartenons à la grande famille libérale”.

Faire de l’anglais une 3e langue administrative

“Nous ne voulons plus de ce système qui enferme le candidat dans une boîte. L’électeur ne choisira plus entre un francophone ou un néerlandophone mais entre des Bruxellois. Chaque candidat jouera donc sa propre crédibilité, sa propre légitimité lors de l’élection”, poursuit-elle, précisant que des listes francophones ou néerlandophones seront toujours possibles. Ceci impliquerait donc des groupes communs au parlement et mettrait fin “à des situations artificielles où le PTB/PVDA fait liste commune en campagne mais bénéficie d’un temps de parole double au parlement.

Toujours dans cette optique de renforcer le sentiment d’appartenance des Bruxellois à leur région capitale, l’Open-VLD propose d’organiser une seule élection commune pour Bruxelles : communales et régionales le même jour, indépendamment des deux autres régions et du Fédéral. Ceci tous les cinq ans. Objectif ? “Vivre la réalité bruxelloise, créer un vrai focus sur Bruxelles en posant un vrai débat 100 % bruxellois, conscientiser les Bruxellois au fait que l’on vote pour Bruxelles et éviter d’être noyé dans le débat fédéral, wallon ou flamand”, commente encore Alexia Bertrand. Ce sentiment bruxellois passe encore par la reconnaissance de l’anglais comme 3e langue administrative, d’en faire “une langue d’accueil et de service”. Pas question de dénommer les rues en anglais mais d’offrir aux citoyens bruxellois anglophones un premier contact dans sa langue avec l’institution communale, régionale, etc. “Après, s’il s’agit de demander un permis d’urbanisme, cela se ferait en français ou en néerlandais”, remarque Sven Gatz tandis qu’Alexia Bertrand souhaite utiliser “cette force que sont les institutions européennes comme un vrai levier pour Bruxelles”. “Si vous êtes à Bruxelles, que vous vous investissez à Bruxelles, vous êtes chez vous.”

Une fusion “sur base volontaire” des communes de moins de 100 000 habitants

Grosse pièce et “monstre du loch Ness” comme le dit Sven Gatz pour conclure leur vision institutionnelle de Bruxelles : la fusion des communes. Plus qu’une fusion, l’Open-VLD évoque ici une vraie rationalisation. Elle passera soit par une fusion “volontaire” des communes de moins de 100 000 habitants, “taille critique” selon les libéraux flamands. Ne resteraient en l’état donc que Bruxelles-Ville, Anderlecht, Schaerbeek et Molenbeek-Saint-Jean. Soit par une réforme des compétences. “On peut aussi revoir certaines limites communales”, avance Alexia Bertrand. “Peut-on regarder la carte de Bruxelles ensemble et inciter les communes à mettre sur pied quelque chose de plus structuré, de plus clair pour les Bruxellois tout en continuant à reconnaître le niveau local. ” Sven Gatz partage l’opinion mais, à choisir, privilégierait une meilleure répartition des compétences. Et pense ici aux CPAS – “qui devraient être fusionnés aux communes, avec un seul budget commun” -, à la gestion du parking, à la propreté, à l’urbanisme, aux zones de police également. Alexia Bertrand enfonce le clou : “Tout le monde a conscience qu’il faut plus d’efficacité. Nous n’avons pas de tabou sur les transferts de compétences, sur les synergies tant que cela améliore l’efficacité. ”

Pour tous deux, mener ces deux dernières idées de front semble compliqué. “Mais il est bien temps d’en discuter”, assure Sven Gatz. Ça tombe bien, toutes ces questions feront l’objet des grands débats au parlement bruxellois à l’automne.