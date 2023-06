Un ornithologue amateur a découvert ces pièges la semaine dernière sur une friche le long du canal, à Bruxelles, et a averti la LRBPO. Les dispositifs consistaient en des branches dépourvues de feuilles et enduites de glu, installées à proximité d’éléments attractifs pour les oiseaux. D’autres perchoirs étaient en cours d’installation sur le site de nidification de plusieurs espèces, comme le Chardonneret élégant, la Rousserolle verderolle et la Rousserolle effarvatte.

La ligue estime que les chasseurs voulaient probablement capturer des oiseaux pour les mettre en cage. “Le Chardonneret élégant, nicheur sur cette friche, est apprécié comme oiseau 'de cage' en raison de son chant mélodieux et de ses couleurs chatoyantes”, détaille-t-elle.

La LRBPO dénonce “une pratique d’un autre âge”, qui continue d’être utilisée malgré son interdiction. “Si certains oiseaux d’élevage peuvent être détenus légalement, il persiste malheureusement un marché parallèle pour amateurs de nature sauvage en cage”, ajoute-t-elle. “Pour l’instant, la découverte de ces pièges à Bruxelles semble être un cas isolé, mais il faut rester vigilant.”