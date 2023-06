L’incident s’est déroulé le 4 avril 2022, lorsqu’un commandant de bord a refusé l’embarquement de deux passagers manifestement en état d’ébriété et en possession d’une bouteille d’alcool. “Les deux hommes ont protesté contre la décision et sont même tombés nez à nez avec le pilote, mais n’ont pas pu être calmés par le personnel de l’aéroport présent”, avait expliqué le parquet. “Il semble qu’ils ont quand même essayé d’entrer après la fermeture de la porte de l’avion.” L’un des prévenus a ensuite cassé une porte d’embarquement et poussé un membre du personnel à terre, a ajouté le parquet. Le ministère public avait requis une peine de dix mois de prison contre le prévenu, tandis que Brussels Airport Company avait réclamé une indemnisation de 2 000 euros pour la porte détruite. Celle-ci n’aurait toujours pas été réparée.